בנק ישראל דוחה את תוכנית הקריפטו של נתניהו

בנק ישראל יוצא נגד הצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להשתמש במטבעות דיגיטליים כדרך להתמודדות עם סנקציות אפשריות על המערכת הבנקאית, בעוד כלכלנים ובכירים לשעבר מזהירים מפני השלכות חמורות של בידוד כלכלי ופיננסי.