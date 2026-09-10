כלכלה
המלחמה על איראן
פוליטיקה
טורקיה
המלחמה על עזה
דֵעָה
תכונות
עוֹלָם
כלכלה
OPINION
גורמי האוצר בכנסת: לא ידוע מתי תופסק הסיוע הצבאי האמריקאי לישראל
בכירי משרד האוצר אמרו לוועדת הכספים כי לא קיבלו התרעה מוקדמת על האפשרות להפסקת הסיוע הצבאי האמריקאי, והזהירו מפני השלכות כלכליות משמעותיות אם המהלך אכן ייצא לפועל.
OPINION
הדיון בישראל סביב הוצאת שטר ה-200 שקל מהמחזור
מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ’, טען כי ביטול השימוש במזומן עשוי להגדיל את הכנסות המדינה ממסים ב-20 עד 30 מיליארד שקל בשנה. בנק ישראל, מנגד, הביע התנגדות לביטול שטרות מהמחזור
משרתי מילואים בישראל מאבדים את ההנחות בארנונה
קבוצת עזריאלי ויתרה על הקמת 292 דירות בתל אביב
אי־ודאות לקראת הבחירות בישראל: מדד ת״א־125 ירד ב־5.9%
ממשלת הכיבוש משדדת תקציבי פיתוח ערביים לטובת התחמשות צבאית
הדיון בישראל סביב הוצאת שטר ה-200 שקל מהמחזור
מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ’, טען כי ביטול השימוש במזומן עשוי להגדיל את הכנסות המדינה ממסים ב-20 עד 30 מיליארד שקל בשנה. בנק ישראל, מנגד, הביע התנגדות לביטול שטרות מהמחזור
משרתי מילואים בישראל מאבדים את ההנחות בארנונה
קבוצת עזריאלי ויתרה על הקמת 292 דירות בתל אביב
אי־ודאות לקראת הבחירות בישראל: מדד ת״א־125 ירד ב־5.9%
ממשלת הכיבוש משדדת תקציבי פיתוח ערביים לטובת התחמשות צבאית
הגירעון בישראל שב לעלות: ההוצאות גדלות וההכנסות ממסים מאטות
לאחר שיפור במחצית הראשונה של 2026, המגמה הכלכלית בישראל מתהפכת: הגירעון הממשלתי מטפס מאז אוגוסט, הוצאות הממשלה מאיצות וקצב הגידול בהכנסות ממסים נחלש. הגידול בתקציב הביטחון על רקע המלחמה תורם להתרחבות ההוצאות.
טראמפ מצהיר: הסיוע הצבאי לישראל יופסק בתום השנה
נשיא ארה"ב הודיע כי סיכם עם נתניהו על הפסקת העברת הסיוע השנתי לישראל כבר בשנה הבאה, מהלך שעורר הפתעה במערכת הביטחון ומגיע על רקע לחצים פוליטיים גוברים בארה"ב.
מנכ"ל הבורסה בתל אביב בקריאה דחופה למנהיגים הפוליטיים: "המבוי הסתום הפוליטי מסכן את הכלכלה
מנכ"ל הבורסה, איתי בן זאב, הצהיר כי החששות מהאי-וודאות הפוליטית הגוברת ומהמשבר הקואליציוני מאיימים באופן ישיר על יציבות השוק, ודרש להקים בדחיפות ממשלת אחדות רחבה
השקל מתחזק והדולר נחלש על רקע הבחירות בישראל
לפי דיווח שפורסם בערוץ 12, הדולר רשם ירידה חדה מול השקל למרות התחזקותו בשווקים העולמיים, על רקע הערכות המשקיעים לגבי הבחירות הקרובות בישראל ותנועות הון בשוק המקומי.
בנק ישראל דוחה את תוכנית הקריפטו של נתניהו
בנק ישראל יוצא נגד הצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להשתמש במטבעות דיגיטליים כדרך להתמודדות עם סנקציות אפשריות על המערכת הבנקאית, בעוד כלכלנים ובכירים לשעבר מזהירים מפני השלכות חמורות של בידוד כלכלי ופיננסי.
הדיון בישראל סביב הוצאת שטר ה-200 שקל מהמחזור
מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ’, טען כי ביטול השימוש במזומן עשוי להגדיל את הכנסות המדינה ממסים ב-20 עד 30 מיליארד שקל בשנה. בנק ישראל, מנגד, הביע התנגדות לביטול שטרות מהמחזור
משרתי מילואים בישראל מאבדים את ההנחות בארנונה
קבוצת עזריאלי ויתרה על הקמת 292 דירות בתל אביב
אי־ודאות לקראת הבחירות בישראל: מדד ת״א־125 ירד ב־5.9%
ממשלת הכיבוש משדדת תקציבי פיתוח ערביים לטובת התחמשות צבאית
הדיון בישראל סביב הוצאת שטר ה-200 שקל מהמחזור
מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ’, טען כי ביטול השימוש במזומן עשוי להגדיל את הכנסות המדינה ממסים ב-20 עד 30 מיליארד שקל בשנה. בנק ישראל, מנגד, הביע התנגדות לביטול שטרות מהמחזור
משרתי מילואים בישראל מאבדים את ההנחות בארנונה
קבוצת עזריאלי ויתרה על הקמת 292 דירות בתל אביב
אי־ודאות לקראת הבחירות בישראל: מדד ת״א־125 ירד ב־5.9%
ממשלת הכיבוש משדדת תקציבי פיתוח ערביים לטובת התחמשות צבאית
טען עוד