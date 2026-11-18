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OPINION
נבחרת טורקיה גברה על ישראל במוקדמות היורובאסקט לנשים
נבחרת הנשים של טורקיה ניצחה את ישראל 67-76 במסגרת המחזור השני של בית I במוקדמות אליפות אירופה 2027, לאחר שהובילה לאורך רוב שלבי המשחק ושמרה על יתרונה גם בדקות הסיום.
OPINION
טורקיה שומרת על התואר באליפות אירופה לנשים בכדורעף עם ניצחון 3-2 על איטליה
מארחים מנצחים את אלופי העולם והאולימפיים המכהנים במותחן של 5 מערכות באיסטנבול וזוכים בתואר אליפות אירופה ברציפות.
מסי מסיים את הקריירה הבינלאומית שלו בארגנטינה לאחר כישלון מרגש בגמר מונדיאל
הפועל תל אביב ומכבי תל אביב הודחו מהמפעלים האירופיים
סבאח הפכה לקבוצה השנייה מאזרבייג'ן שמעפילה לשלב הליגה של ליגת האלופות
טרבזונספור פותח משא ומתן רשמי להעברת הכוכב המצרי מוחמד סלאח
טורקיה שומרת על התואר באליפות אירופה לנשים בכדורעף עם ניצחון 3-2 על איטליה
מארחים מנצחים את אלופי העולם והאולימפיים המכהנים במותחן של 5 מערכות באיסטנבול וזוכים בתואר אליפות אירופה ברציפות.
מסי מסיים את הקריירה הבינלאומית שלו בארגנטינה לאחר כישלון מרגש בגמר מונדיאל
הפועל תל אביב ומכבי תל אביב הודחו מהמפעלים האירופיים
סבאח הפכה לקבוצה השנייה מאזרבייג'ן שמעפילה לשלב הליגה של ליגת האלופות
טרבזונספור פותח משא ומתן רשמי להעברת הכוכב המצרי מוחמד סלאח
מסי נפרד מארגנטינה בדמעות, עם שער ושני בישולים
כוכב ארגנטינה סיים קריירה בינלאומית בת 21 שנים בניצחון 3:0 על בנין, בהופעתו ה-208 והאחרונה במדי הנבחרת.
אופ״א חוקרת טענה ששחקן ישראלי ירק על איש צוות נבחרת אירלנד
מפקח אתיקה ומשמעת של אופ״א מונה לחקור את האירוע שהתרחש במנהרה במחצית המשחק בין אירלנד לישראל בסרביה.
פתיחה רעה למכבי תל אביב ביורוליג: מכבי תל אביב עדיין ללא ניצחון ביורוליג: פתחה את העונה עם 0 מ-3
מכבי תל אביב הובסה 90:67 בחוץ מול פנאתינייקוס, רשמה הפסד שלישי בשלושה משחקים ונותרה ללא ניצחון ביורוליג העונה
למעלה מ-160 ספורטאים חתמו על מכתב הקוראים להחרים את משחק הכדורגל בין ישראל לאירלנד
ספורטאים אירים, כולל שחקני רוגבי לשעבר, שחקני כדורגל גאלי, אגרופנים ושחקני כדורסל, אומרים שהתוקפנות של ישראל כלפי פלסטין אינה תואמת את הערכים האוניברסליים.
מסי צפוי לשחק את משחקו האחרון עבור ארגנטינה ב-6 באוקטובר
ראש התאחדות הכדורגל של ארגנטינה אומר כי המשחק נגד בנין יהיה הפרידה שמסי ראוי לה, שכן "אין לו עוד מה לתת".
טורקיה שומרת על התואר באליפות אירופה לנשים בכדורעף עם ניצחון 3-2 על איטליה
מארחים מנצחים את אלופי העולם והאולימפיים המכהנים במותחן של 5 מערכות באיסטנבול וזוכים בתואר אליפות אירופה ברציפות.
מסי מסיים את הקריירה הבינלאומית שלו בארגנטינה לאחר כישלון מרגש בגמר מונדיאל
הפועל תל אביב ומכבי תל אביב הודחו מהמפעלים האירופיים
סבאח הפכה לקבוצה השנייה מאזרבייג'ן שמעפילה לשלב הליגה של ליגת האלופות
טרבזונספור פותח משא ומתן רשמי להעברת הכוכב המצרי מוחמד סלאח
טורקיה שומרת על התואר באליפות אירופה לנשים בכדורעף עם ניצחון 3-2 על איטליה
מארחים מנצחים את אלופי העולם והאולימפיים המכהנים במותחן של 5 מערכות באיסטנבול וזוכים בתואר אליפות אירופה ברציפות.
מסי מסיים את הקריירה הבינלאומית שלו בארגנטינה לאחר כישלון מרגש בגמר מונדיאל
הפועל תל אביב ומכבי תל אביב הודחו מהמפעלים האירופיים
סבאח הפכה לקבוצה השנייה מאזרבייג'ן שמעפילה לשלב הליגה של ליגת האלופות
טרבזונספור פותח משא ומתן רשמי להעברת הכוכב המצרי מוחמד סלאח