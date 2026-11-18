מסי צפוי לשחק את משחקו האחרון עבור ארגנטינה ב-6 באוקטובר

ראש התאחדות הכדורגל של ארגנטינה אומר כי המשחק נגד בנין יהיה הפרידה שמסי ראוי לה, שכן "אין לו עוד מה לתת".