ההכרה של בריטניה בפלסטין היא מעט מבישה ומאה שנה מאוחרת

הכרת ראש הממשלה סטארמר בזכות המדינית של הפלסטינים אינה יכולה להסתיר את מעורבותה של המדינה במשך מאה שנה בהפקעת אדמות ובמלחמות.