המודיעין הטורקי מפרסם מסמך ארכיוני על הסוכן הבריטי "לורנס איש ערב"
MIT מפרסם מסמך ארכיוני משנת 1929 המתאר פעילויות המיוחסות לתומאס אדוארד לורנס במזרח התיכון.
טורקיה מארחת את ראש ממשלת מלזיה אנואר אבראהים לשיחות אסטרטגיות
העצמאות הצבאית של ישראל: מיתוס הנתמך בדולרים אמריקניים
העולם מגיב לתקיפות ארה"ב בוונצואלה ול"לכידתו" של הנשיא מדורו
ישראל וסוריה במו"מ ביטחוני בחסות וושינגטון: התחייבות להפסקת תקיפות בסוריה והקמת "קו חם"
לאחר סבב שיחות בפריז בתיווך אמריקני, דמשק וישראל מסכימות על מנגנון תיאום ביטחוני, התחייבות להפסקת הפעילות הצבאית הישראלית בשטח סוריה וקידום צעדים בוני אמון בעוד סוגיות הליבה, ובראשן הנסיגה מהשטח הסורי הכבוש, נותרות פתוחות.
רוז יורק
הכרת ישראל בסומלילנד היא סימן ל"חוסר לגיטימיות" – שר החוץ הטורקי
פידן גם כינה את פעולות ישראל בסוריה "פרובוקטיביות" ואמר כי הן "המשך למדיניות ההתפשטות והפיצול של ישראל המבוצעת בקנה מידה רחב יותר באזור.
אנקרה דורשת מה־PKK וקבוצות קשורות להניח את נשקן, במסגרת ההסלמה של מבצע “טורקיה ללא טרור”.
שר ההגנה הטורקי אומר כי הפירוק חייב להיות מיידי ובלתי מותנה, תוך אזהרה שלא יותר לשום ארגון טרור להשתרש באזור.
לפעם ה־67: נתניהו שב לבית המשפט בתיק 4000
ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הופיע שוב בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת תיקי השחיתות, תוך ניסיון לקצר את הדיון ולהתחמק ממסירת עדות מלאה.
אינפוגרפיקה
השפעתה הקטלנית של ישראל על ילדים פלסטינים בגדה המערבית הכבושה.
מוחמד סלאח מבקר את מחוות אופ"א ל״פלה הפלסטיני״
אוניברסיטה אמריקאית מסכימה לפשרה של 100 אלף דולר בניצחון היסטורי לסטודנטים התומכים בפלסטין.
ישראל הרגה את פליי הפלסטיני.
מ"ביבי במלחמה" ל"טרגדיית עזה".
הרגנו מספיק, הרסנו מספיק.
אמריקאים מתנגדים לרצח העם שישראל מבצעת בעזה
התגברות מתקפות סייבר איראניות: מקרה שני תוך חודש סביב בנט
פּוֹלִיטִיקָה
דיווח: נתניהו ובעלי בריתו מפעילים "צבאות בוטים" לעיצוב השיח ברשתות החברתיות
ש״ס מאיימת להפיל את ממשלת נתניהו אם חוק דחיית הגיוס לחרדים לא יאושר לפני תקציב 2026
ארגוני זכויות אדם ישראליים מגנים את האיסור שהטילה על ארגוני סיוע
סומלילנד הכחישה את הטענות לפיהן הסכימה לקבל פליטים מעזה או לאפשר לישראל להקים בסיס צבאי בשטחה
"הגרסה האמיתית של 'משחק הדיונון'" : מציאות שהטילה ישראל על הפלסטינים בעזה
טראמפ אומר לראש העיר הנבחר של ניו יורק "תגיד כן" על כך שהוא מאמין שהנשיא הוא "פשיסט"
שר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר: אני בעל הבית כאן
כוחות ישראליים פשטו על התיאטרון הלאומי הפלסטיני
בתמונות: זיקוקים וחגיגות עם כניסת העולם לשנת 2026
מדע וטכנולוגיה
בריחת מוחות מההיי־טק הישראלי בשל מלחמת עזה
טורקיה תקים את אזור הענן ההיפרסקלי הראשון שלה: ארדואן
סטטיסטיקה חושפת עלייה חדה בהגירה אקדמית מישראל
ישראל מודיעה על עסקת גז חדשה עם מצרים בהיקף של מיליארדים
תקציר החדשות היומי | 7 בינואר
כדורגל למען שינוי
ויזות אקלים: העברה על פני מניעה
תקציר החדשות היומי | 6 בינואר
תקציר החדשות היומי | 5 בינואר
סין אומרת שהיא לא יכולה לקבל מדינות הפועלות כ"שופטות העולם" לאחר חטיפתו של מדורו על ידי ארה"ב
נתניהו מגבה את בן גביר: תפילת יהודים במסגד אל אקצא לא מפרה את הסטטוס קוו
נשיא טורקיה ארדואן אומר ליורש העצר הסעודי כי יציבות בתימן ובסומליה היא קריטית
סין דורשת מארה״ב לשחרר מיידית את ניקולאס מדורו ולהבטיח את ביטחונו
ועדת החינוך בישראל פועלת להדיר את "הארץ" ממבחני הבגרות
טורקיה מדגישה את חשיבות היציבות בוונצואלה, קוראת לכל הצדדים "לנהוג באיפוק" בעקבות התקיפות האמריקאיות
דיפלומט בכיר בוונצואלה קורא לסולידריות עולמית נגד ארה"ב ב"מלחמתה הקולוניאלית"
מדורו נמצא במעצר בארה"ב כדי לעמוד לדין פלילי, כך אמר רוביו לסנטור
הנשיא מדורו ורעייתו גורשו מוונצואלה, כך לפי טראמפ
קובה וקולומביה מגנות את ההתקפות המדווחות של ארה"ב על ונצואלה
מדורו מורה על גיוס ארצי, בעוד ונצואלה מגנה את "ההתקפה האימפריאליסטית" של ארה"ב
פיצוצים מטלטלים את קראקס על רקע אזהרתו של טראמפ לתקוף את ונצואלה
טורקיה ושבע מדינות נוספות קוראות לישראל להסיר את ההגבלות על הסיוע לעזה
טורקיה מעניקה אזרחי סין פטור מוויזה
פיצוץ בבר בשווייץ: הרוגים ופצועים רבים