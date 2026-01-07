דעה
ההכרה של בריטניה בפלסטין היא מעט מבישה ומאה שנה מאוחרת
הכרת ראש הממשלה סטארמר בזכות המדינית של הפלסטינים אינה יכולה להסתיר את מעורבותה של המדינה במשך מאה שנה בהפקעת אדמות ובמלחמות.
דעה
סדר היום
לזכר אייסנור אזגי אייגי: המאבק לצדק נמשך
מחווה לפעיל, סופר וחבר בן 26, שחייו ומותו חושפים הן את אכזריות האלימות הצבאית הישראלית והן את כישלונם של גורמים רשמיים בארה"ב לדרוש דין וחשבון.
על ידי
רוז יורק
הפצצות הבונקר של טראמפ הן רק חלק קטן מהמלחמה הפרוקסי בין ישראל לארה"ב למען שינוי משטר באיראן
ההתקפה נגד איראן אינה על אודות נשק גרעיני. היא על אודות עתודות הנפט והגז העשירות של איראן. זוהי מאמץ משותף להפלת מנהיגי איראן כדי להשיב את השלטון שקדם ל-1979.
הצבת התמונה עבור אירופה בטוחה, ומקומה של טורקיה בסדר העולמי החדש
עם מימון נדיב ודחיפה ליכולות "נעשה באירופה", התקנה החדשה מבטיחה לעצב מחדש את ההגנה של האיחוד האירופי - אך היא גם חושפת פערים פוליטיים עמוקים ובוחנת את יכולת הבלוק לפעול כאחד.
מגן הכיפה הזהובה של טראמפ וכמה שאלות מביכות
הפרויקט בהיקף מיליארדי דולרים עשוי להיות משחק מחולל שינוי, אך הוא מעלה שאלות קריטיות לגבי הביטחון הגלובלי והמעורבות ההולכת וגוברת של המגזר הפרטי בהגנה לאומית.
בן-גביר כונה פושע מלחמה בניו יורק, והכלא שלו מוכיח את זה
כאשר שר הביטחון הקיצוני של ישראל הוטרד בארה"ב, העולם קיבל הצצה למוניטין שלו. אך עבור הפלסטינים, בייחוד אלה שנתונים למשטר הכלא שלו, האישום של פשעי מלחמה אינו עלבון - זו עובדה.
מאחורי הכותרות
התווית הגבול מעוררת תקווה לשיקום היחסים בין לבנון וסוריה
כאשר הטרור תפס את הרכבות: חטיפת רכבת מראה על משבר הטרור המעמיק בפקיסטן
האיסור על הוריית מוסיף חלק חדש לחידת הפוליטית של קשמיר
'מוכנים להילחם עד הסוף': הבנת הביטוי החדש של בייג'ינג
האם ההצהרה הרשמית מהווה אות שבייג'ינג מתכוננת לתקופה של עימות ישיר יותר עם ארה"ב?
פיצוץ בתל אביב מחדש את זוועות הקיצוניות היהודית
התקיפה האחרונה של אוטובוסי נוסעים בבירה הישראלית חשפה שוב את הציונות הקיצונית.
חג האביב הגולבי: כאשר הולי צבע את האימפריה המוגולית בצבעי הפלורליזם
מהחצרות המוגלית ועד לקברי הסופיים, חג הולי היה פעם יותר מסתם חג של צבעים - הוא היה עדות חיה לעברה הסינקרטי של הודו, שבו מלכים, משוררים ואזרחים רגילים התאחדו בשמחת 'עיד אל-גולאבי'.
נסיגת העזרה הזרה תרדוף את המדינות העשירות ביותר בעולם
לקצץ בסיוע החוץ זו לא רק כשלון מוסרי - זו טעות קצרת ראייה שתפגע במדינות התורמות.
אסירים ישראלים זוכים לכותרות, אסירים פלסטינים זוכים לקברים
בעוד שהעולם מתגייס לתמיכה בשבויים הישראלים, אסירים פלסטינים נוטשים בכלאות ישראליים, נתונים למעצר בלתי מוגבל, עינויים ואפילו מוות - כל אלה מקבלים שתיקה מהקהילה הבינלאומית. מדוע?
רמדאן 2025: יותר מצום- חודש של רחמים ומשמעות
רמדאן הוא זמן של צמיחה רוחנית וקשר אנושי עמוק, המציע נתיב להתמרה פנימית וקהילתית.
למה האיום של טראמפ על מכסים הוא מבחן ליכולת של בריקס
הנשיא האמריקני נקט עמדה הוקית כלפי הגוש. מי יהיה הראשון להיכנע?
