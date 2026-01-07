דעה
ההכרה של בריטניה בפלסטין היא מעט מבישה ומאה שנה מאוחרת
סדר היום
לזכר אייסנור אזגי אייגי: המאבק לצדק נמשך
על ידי רוז יורק
הפצצות הבונקר של טראמפ הן רק חלק קטן מהמלחמה הפרוקסי בין ישראל לארה"ב למען שינוי משטר באיראן
הצבת התמונה עבור אירופה בטוחה, ומקומה של טורקיה בסדר העולמי החדש
מגן הכיפה הזהובה של טראמפ וכמה שאלות מביכות
בן-גביר כונה פושע מלחמה בניו יורק, והכלא שלו מוכיח את זה
מאחורי הכותרות
התווית הגבול מעוררת תקווה לשיקום היחסים בין לבנון וסוריה
כאשר הטרור תפס את הרכבות: חטיפת רכבת מראה על משבר הטרור המעמיק בפקיסטן
האיסור על הוריית מוסיף חלק חדש לחידת הפוליטית של קשמיר
'מוכנים להילחם עד הסוף': הבנת הביטוי החדש של בייג'ינג
פיצוץ בתל אביב מחדש את זוועות הקיצוניות היהודית
חג האביב הגולבי: כאשר הולי צבע את האימפריה המוגולית בצבעי הפלורליזם
נסיגת העזרה הזרה תרדוף את המדינות העשירות ביותר בעולם
אסירים ישראלים זוכים לכותרות, אסירים פלסטינים זוכים לקברים
רמדאן 2025: יותר מצום- חודש של רחמים ומשמעות
למה האיום של טראמפ על מכסים הוא מבחן ליכולת של בריקס
מחברים מומלצים
האם שימוש מוגזם בתקשורת חברתית קשור לבריאות ירודה יותר? החוקרים אומרים כן
