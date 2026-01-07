FEATURES DETAIL
טורקיה מארחת את ראש ממשלת מלזיה אנואר אבראהים לשיחות אסטרטגיות
הביקור בין התאריכים 6-8 בינואר יכלול פגישת מועצה אסטרטגית ברמה גבוהה, חתימת הסכמים ודיונים בנושאים אזוריים ובינלאומיים, כך נמסר בהודעה רשמית.
העצמאות הצבאית של ישראל: מיתוס הנתמך בדולרים אמריקניים
מאז הקמתה, ישראל לא הצליחה לנצח במלחמותיה ללא סיוע אמריקני. הנתונים מראים: בלעדי וושינגטון היא הייתה נכשלת.
המל״ט הטורקי קיזילאלמה רושם תקדים עולמי ראשון בטיסת מבנה בלתי־מאוישת
חברת ההגנה הטורקית בייקאר משיגה אבן דרך תעופתית משמעותית, כאשר מל״טי קיזילאלמה מבצעים טיסת מבנה מתואמת ואוטונומית ברמת מטוסי קרב.
2025: השנה שבה המשבר הפוליטי בישראל התפוצץ מבפנים
שנה של עימותים, מחאות, קרעים חברתיים והנהגה שמואשמת כי איבדה שליטה או אולי ויתרה עליה מרצון
יוקר המחיה בישראל: המחיר הגבוה של חיים ברמה נמוכה
למרות תדמיתה כמעצמת הייטק משגשגת, ישראל מתמודדת עם אחת מרמות יוקר המחיה הגבוהות בעולם — לצד הכנסה נמוכה משמעותית ביחס למדינות מערביות.
