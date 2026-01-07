המלחמה בעזה
טורקיה ושבע מדינות נוספות קוראות לישראל להסיר את ההגבלות על הסיוע לעזה
ההצהרה המשותפת מגיעה על רקע החלטת ישראל לבטל את הרישיונות של 37 ארגוני סיוע בינלאומיים הפועלים בעזה ובגדה המערבית הכבושה.
SNAP
המודיעין הטורקי מפרסם מסמך ארכיוני על הסוכן הבריטי "לורנס איש ערב"
MIT מפרסם מסמך ארכיוני משנת 1929 המתאר פעילויות המיוחסות לתומאס אדוארד לורנס במזרח התיכון.
ישראל וסוריה במו"מ ביטחוני בחסות וושינגטון: התחייבות להפסקת תקיפות בסוריה והקמת "קו חם"
לאחר סבב שיחות בפריז בתיווך אמריקני, דמשק וישראל מסכימות על מנגנון תיאום ביטחוני, התחייבות להפסקת הפעילות הצבאית הישראלית בשטח סוריה וקידום צעדים בוני אמון בעוד סוגיות הליבה, ובראשן הנסיגה מהשטח הסורי הכבוש, נותרות פתוחות.
הכרת ישראל בסומלילנד היא סימן ל"חוסר לגיטימיות" – שר החוץ הטורקי
פידן גם כינה את פעולות ישראל בסוריה "פרובוקטיביות" ואמר כי הן "המשך למדיניות ההתפשטות והפיצול של ישראל המבוצעת בקנה מידה רחב יותר באזור.
אנקרה דורשת מה־PKK וקבוצות קשורות להניח את נשקן, במסגרת ההסלמה של מבצע “טורקיה ללא טרור”.
שר ההגנה הטורקי אומר כי הפירוק חייב להיות מיידי ובלתי מותנה, תוך אזהרה שלא יותר לשום ארגון טרור להשתרש באזור.
טורקיה מארחת את ראש ממשלת מלזיה אנואר אבראהים לשיחות אסטרטגיות
הביקור בין התאריכים 6-8 בינואר יכלול פגישת מועצה אסטרטגית ברמה גבוהה, חתימת הסכמים ודיונים בנושאים אזוריים ובינלאומיים, כך נמסר בהודעה רשמית.
ארגוני זכויות אדם ישראליים מגנים את האיסור שהטילה על ארגוני סיוע
19 ארגוני זכויות אדם מזהירים כי איסור על ארגוני סיוע לפעול בשטחים הפלסטיניים פוגע בעקרונות הפעילות ההומניטרית.
עשרות אלפים צועדים באיסטנבול בסולידריות עם פלסטין
בהנהגת מנהיגים דתיים ואזרחיים, עצרת "אנחנו לא שותקים" משכה אליה משתתפים מ-400 ארגוני חברה אזרחית.
