לפעם ה־67: נתניהו שב לבית המשפט בתיק 4000
ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הופיע שוב בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת תיקי השחיתות, תוך ניסיון לקצר את הדיון ולהתחמק ממסירת עדות מלאה.
ההכרה של בריטניה בפלסטין היא מעט מבישה ומאה שנה מאוחרת
הכרת ראש הממשלה סטארמר בזכות המדינית של הפלסטינים אינה יכולה להסתיר את מעורבותה של המדינה במשך מאה שנה בהפקעת אדמות ובמלחמות.
רוז יורק
דיווח: נתניהו ובעלי בריתו מפעילים "צבאות בוטים" לעיצוב השיח ברשתות החברתיות
תחקיר ישראלי חושף שימוש נרחב בחשבונות מזויפים לקידום מסרים של בנימין נתניהו והקואליציה הימנית, כולל הסתה נגד מפגינים ומתנגדים למדיניות הכיבוש ורצח העם בעזה.
ש״ס מאיימת להפיל את ממשלת נתניהו אם חוק דחיית הגיוס לחרדים לא יאושר לפני תקציב 2026
מפלגות החרדים בקואליציה קושרות את העברת תקציב 2026 לאישור חוק שימשיך לפטור רוב הגברים החרדים משירות בצבא הישראלי.
ארגוני זכויות אדם ישראליים מגנים את האיסור שהטילה על ארגוני סיוע
19 ארגוני זכויות אדם מזהירים כי איסור על ארגוני סיוע לפעול בשטחים הפלסטיניים פוגע בעקרונות הפעילות ההומניטרית.
סומלילנד הכחישה את הטענות לפיהן הסכימה לקבל פליטים מעזה או לאפשר לישראל להקים בסיס צבאי בשטחה
הרג'יסה טענה כי הקשרים עם ישראל היו דיפלומטיים בלבד ו"נוהלו בהתאם לחוק הבינלאומי".
