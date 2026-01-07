פוליטיקה
לפעם ה־67: נתניהו שב לבית המשפט בתיק 4000
ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הופיע שוב בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת תיקי השחיתות, תוך ניסיון לקצר את הדיון ולהתחמק ממסירת עדות מלאה.
לפעם ה־67: נתניהו שב לבית המשפט בתיק 4000
דֵעָה
opinion
רוז יורק
דיווח: נתניהו ובעלי בריתו מפעילים "צבאות בוטים" לעיצוב השיח ברשתות החברתיות
תחקיר ישראלי חושף שימוש נרחב בחשבונות מזויפים לקידום מסרים של בנימין נתניהו והקואליציה הימנית, כולל הסתה נגד מפגינים ומתנגדים למדיניות הכיבוש ורצח העם בעזה.
דיווח: נתניהו ובעלי בריתו מפעילים "צבאות בוטים" לעיצוב השיח ברשתות החברתיות
ש״ס מאיימת להפיל את ממשלת נתניהו אם חוק דחיית הגיוס לחרדים לא יאושר לפני תקציב 2026
מפלגות החרדים בקואליציה קושרות את העברת תקציב 2026 לאישור חוק שימשיך לפטור רוב הגברים החרדים משירות בצבא הישראלי.
ש״ס מאיימת להפיל את ממשלת נתניהו אם חוק דחיית הגיוס לחרדים לא יאושר לפני תקציב 2026
ארגוני זכויות אדם ישראליים מגנים את האיסור שהטילה על ארגוני סיוע
19 ארגוני זכויות אדם מזהירים כי איסור על ארגוני סיוע לפעול בשטחים הפלסטיניים פוגע בעקרונות הפעילות ההומניטרית.
ארגוני זכויות אדם ישראליים מגנים את האיסור שהטילה על ארגוני סיוע
סומלילנד הכחישה את הטענות לפיהן הסכימה לקבל פליטים מעזה או לאפשר לישראל להקים בסיס צבאי בשטחה
הרג'יסה טענה כי הקשרים עם ישראל היו דיפלומטיים בלבד ו"נוהלו בהתאם לחוק הבינלאומי".
סומלילנד הכחישה את הטענות לפיהן הסכימה לקבל פליטים מעזה או לאפשר לישראל להקים בסיס צבאי בשטחה