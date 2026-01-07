תכונות
טורקיה מארחת את ראש ממשלת מלזיה אנואר אבראהים לשיחות אסטרטגיות
העצמאות הצבאית של ישראל: מיתוס הנתמך בדולרים אמריקניים
העולם מגיב לתקיפות ארה"ב בוונצואלה ול"לכידתו" של הנשיא מדורו
בתמונות: זיקוקים וחגיגות עם כניסת העולם לשנת 2026
המל״ט הטורקי קיזילאלמה רושם תקדים עולמי ראשון בטיסת מבנה בלתי־מאוישת
2025: השנה שבה המשבר הפוליטי בישראל התפוצץ מבפנים
יוקר המחיה בישראל: המחיר הגבוה של חיים ברמה נמוכה
מטלגרם לריגול: ישראלים שפעלו כסוכנים עבור איראן
מורשת יהודית שחיה בלב איזמיר: תשעה בתי כנסת
דוד צבי נכנס רשמית לתפקידו כרב הראשי של טורקיה
על ידי זהרה יילמז
נהגי האוטובוס הערבים תחת מתקפה: האלימות שלא נעצרת
בתמונות: אלפים מפגינים ברחבי אירופה וארה"ב כדי להביע תמיכה בפלסטינים
ישראל לא הייתה עוצרת – גם אילו הערבים היו מקבלים את תוכנית החלוקה של 1947
על ידי פאתיח סמסטין איסיק
מהגירת ספרד ועד רחובות איזמיר: סיפורם של הקורטז'ים הכחולים ששורדים עד היום
על ידי זהרה יילמז
עזה ומה הלאה: האם זה סוף האורתודוקסיה הפרו־ישראלית בקרב שמרני ארצות הברית?
על ידי אחמט זיא גומוש
מעבר לקו הכחול: כיצד “אזורי הביטחון” של ישראל יוצרים שינויי גבול דה־פקטו תחת דגל הביטחון
By זלאל אזגין
גיאומטריית הכוח: מי עשוי להיות "רומא" של ישראל?
משבר האמונה והחיפוש הרוחני בחברה הישראלית
כיצד מדיניות ה"השתלבות" של ישראל נכשלת בשינוי זהותם של הדרוזים ברמת הגולן הכבושה
המדינה נעלמת – והפשיעה משתוללת: החברה הערבית בישראל תחת מתקפה מבפנים