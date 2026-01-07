תכונות
טורקיה מארחת את ראש ממשלת מלזיה אנואר אבראהים לשיחות אסטרטגיות
הביקור בין התאריכים 6-8 בינואר יכלול פגישת מועצה אסטרטגית ברמה גבוהה, חתימת הסכמים ודיונים בנושאים אזוריים ובינלאומיים, כך נמסר בהודעה רשמית.
העצמאות הצבאית של ישראל: מיתוס הנתמך בדולרים אמריקניים
מאז הקמתה, ישראל לא הצליחה לנצח במלחמותיה ללא סיוע אמריקני. הנתונים מראים: בלעדי וושינגטון היא הייתה נכשלת.
העולם מגיב לתקיפות ארה"ב בוונצואלה ול"לכידתו" של הנשיא מדורו
ארצות הברית טוענת כי ביצעה "מתקפה בקנה מידה גדול" בוונצואלה, שהובילה ל"לכידתו" של הנשיא ניקולס מדורו ואשתו. להלן התגובות לפעולות ארצות הברית.
בתמונות: זיקוקים וחגיגות עם כניסת העולם לשנת 2026
אנשים ברחבי העולם חוגגים ומקבלים בברכה את השנה החדשה במדינותיהם.
המל״ט הטורקי קיזילאלמה רושם תקדים עולמי ראשון בטיסת מבנה בלתי־מאוישת
חברת ההגנה הטורקית בייקאר משיגה אבן דרך תעופתית משמעותית, כאשר מל״טי קיזילאלמה מבצעים טיסת מבנה מתואמת ואוטונומית ברמת מטוסי קרב.
2025: השנה שבה המשבר הפוליטי בישראל התפוצץ מבפנים
שנה של עימותים, מחאות, קרעים חברתיים והנהגה שמואשמת כי איבדה שליטה או אולי ויתרה עליה מרצון
יוקר המחיה בישראל: המחיר הגבוה של חיים ברמה נמוכה
מטלגרם לריגול: ישראלים שפעלו כסוכנים עבור איראן
זיינפ שפלכ
מורשת יהודית שחיה בלב איזמיר: תשעה בתי כנסת
זהרה יילמז
דוד צבי נכנס רשמית לתפקידו כרב הראשי של טורקיה
הרב דוד צבי הוכתר לתפקידו בטקס ההכתרה שנערך בבית הכנסת נווה שלום בהשתתפות מנהיגים רוחניים ונציגי הקהילה.
על ידי
זהרה יילמז
נהגי האוטובוס הערבים תחת מתקפה: האלימות שלא נעצרת
בישראל, נהגי האוטובוס הערבים הפכו לסמל של מציאות קשה ומדממת. הם עובדים במערכת התחבורה הציבורית, מסיעים מדי יום אלפי נוסעים, אך מוצאים עצמם שוב ושוב תחת מתקפה.
בתמונות: אלפים מפגינים ברחבי אירופה וארה"ב כדי להביע תמיכה בפלסטינים
ההפגנות התקיימו ביום הבינלאומי להבעת הזדהות עם העם הפלסטיני, אשר מצוין מדי שנה על ידי האו"ם כדי להדגיש את השאיפות הפלסטיניות לשלום.
ישראל לא הייתה עוצרת – גם אילו הערבים היו מקבלים את תוכנית החלוקה של 1947
מאז ה־7 באוקטובר משתמשת ישראל שוב ושוב בסירוב הערבי לתוכנית החלוקה כהוכחה כביכול לכך שהצד השני "אינו רוצה בשלום". אך גם אילו היו הערבים מצביעים בעד – ישראל לא הייתה נעצרת בגבולות 1947.
על ידי
פאתיח סמסטין איסיק
מהגירת ספרד ועד רחובות איזמיר: סיפורם של הקורטז'ים הכחולים ששורדים עד היום
קורטג'ו, המשקף את תרבות החיים הקהילתית של יהודי ספרד, ממשיך להתקיים בשקט בחיי היומיום של העיר, עם מבנים שהוסבו למלונות באיזמיר ומניסה.
על ידי
זהרה יילמז
עזה ומה הלאה: האם זה סוף האורתודוקסיה הפרו־ישראלית בקרב שמרני ארצות הברית?
שנים של אכיפת דעות לטובת ישראל מפנות כעת את מקומן לביקורת חסרת רסן על הציונות. כך התפוררה המערכת.
על ידי
אחמט זיא גומוש
מעבר לקו הכחול: כיצד “אזורי הביטחון” של ישראל יוצרים שינויי גבול דה־פקטו תחת דגל הביטחון
חומות, מוצבים ופריסות שנבנו לאורך הגבולות הלבנוני והסורי — ומוצגים כצעדי מיגון זמניים — מתועדים בדוחות או״ם כחורגים מן ההסדרים הבינלאומיים, ומעלים חשש לזחילה טריטוריאלית איטית אך עקבית.
By
זלאל אזגין
בתמונות: אוהדים הופכים את המשחק בין פלסטין לבסקים לתצוגה חזקה של תמיכה בפלסטינים
זלאל אזגין
גיאומטריית הכוח: מי עשוי להיות "רומא" של ישראל?
זלאל אזגין
משבר האמונה והחיפוש הרוחני בחברה הישראלית
זלאל אזגין
כיצד מדיניות ה"השתלבות" של ישראל נכשלת בשינוי זהותם של הדרוזים ברמת הגולן הכבושה
המדינה נעלמת – והפשיעה משתוללת: החברה הערבית בישראל תחת מתקפה מבפנים
מאות נרצחים, אפס אחריות: הפשיעה המאורגנת בחברה הערבית בישראל שוברת שיאים, אך המדינה ממשיכה להפקיר את אזרחיה הפלסטינים.
