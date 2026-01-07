טורקיה
המודיעין הטורקי מפרסם מסמך ארכיוני על הסוכן הבריטי "לורנס איש ערב"
MIT מפרסם מסמך ארכיוני משנת 1929 המתאר פעילויות המיוחסות לתומאס אדוארד לורנס במזרח התיכון.
המודיעין הטורקי מפרסם מסמך ארכיוני על הסוכן הבריטי "לורנס איש ערב"
טורקיה מארחת את ראש ממשלת מלזיה אנואר אבראהים לשיחות אסטרטגיות
העצמאות הצבאית של ישראל: מיתוס הנתמך בדולרים אמריקניים
העולם מגיב לתקיפות ארה"ב בוונצואלה ול"לכידתו" של הנשיא מדורו
הכרת ישראל בסומלילנד היא סימן ל"חוסר לגיטימיות" – שר החוץ הטורקי
פידן גם כינה את פעולות ישראל בסוריה "פרובוקטיביות" ואמר כי הן "המשך למדיניות ההתפשטות והפיצול של ישראל המבוצעת בקנה מידה רחב יותר באזור.
הכרת ישראל בסומלילנד היא סימן ל"חוסר לגיטימיות" – שר החוץ הטורקי
דֵעָה
opinion
רוז יורק
אנקרה דורשת מה־PKK וקבוצות קשורות להניח את נשקן, במסגרת ההסלמה של מבצע “טורקיה ללא טרור”.
שר ההגנה הטורקי אומר כי הפירוק חייב להיות מיידי ובלתי מותנה, תוך אזהרה שלא יותר לשום ארגון טרור להשתרש באזור.
אנקרה דורשת מה־PKK וקבוצות קשורות להניח את נשקן, במסגרת ההסלמה של מבצע “טורקיה ללא טרור”.
נשיא טורקיה ומקבילו האמריקאי דנו בנושא ונצואלה ועזה
רצ'פ טאיפ ארדואן ודונלד טראמפ שוחחו בטלפון והחליפו דעות בנושא היחסים בין טורקיה לארה"ב ובנושאים אזוריים, כך לפי הודעת משרד התקשורת הטורקי.
נשיא טורקיה ומקבילו האמריקאי דנו בנושא ונצואלה ועזה
האירופאים חייבים להבטיח את ביטחונם: שר החוץ הטורקי
הגנה על הביטחון הלאומי היא צורך קיומי, אמר האקן פידן בנאום שנשא בליסבון.
האירופאים חייבים להבטיח את ביטחונם: שר החוץ הטורקי
נשיא טורקיה ארדואן אומר ליורש העצר הסעודי כי יציבות בתימן ובסומליה היא קריטית
אנקרה מסמנת נכונות לתווך בסכסוכים אזוריים, בעוד טורקיה וערב הסעודית מבקשות להעמיק את שיתוף הפעולה ביניהן.
נשיא טורקיה ארדואן אומר ליורש העצר הסעודי כי יציבות בתימן ובסומליה היא קריטית