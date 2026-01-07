ישראל פועלת לפטר את היועץ המשפטי לממשלה בעקבות משבר משפטי

ממשלת ישראל דוחפת לפטר את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה — צעד שלמבקרים אומרים שהוא מאיים על עצמאות מערכת המשפט.

בתוך הסיפור
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2025/12/31/67700eb7edd867a1555c59d6/image/04aa14f9ffa716374110bdfaab6b08642f1640170069690ac73133ef752a302e.png
מי תקף את השייטת?7 באוקטובר 2023 שינה את עזה שבפלסטין לעד. ממבצעי הפתע של חמאס בשעות הבוקר המוקדמות ועד להשקת מלחמה גנוסידית כוללת של ישראל נגד תושבי עזה, הנה קו זמן של היום הזה — וסיכום ההרס שהתרחש בעקבותיו.
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2025/12/31/67700eb7edd867a1555c59d6/image/070526cc48f5c3ceb033dfeaa9a37c67bc622774aab92d0c40d13452160fe955.png
4 פירוק אירועי 7 באוקטובר 2023 והשלכותיובמשך שנתיים, ישראל ממשיכה להשמיד את עזה של פלסטין. מדריך המלחמה המלוכלכת שלה כולל רשימה ארוכה של פרקטיקות אכזריות המאשרות כי תל אביב מבצעת רצח עם.
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2025/12/31/67700eb7edd867a1555c59d6/image/5b1451448ef5136ff0c198d028955759b634ee475566988d42c55430eba8ba9f.png
פירוק אירועי 7 באוקטובר 2023 והשלכותיו7 באוקטובר 2023 שינה את עזה שבפלסטין לעד. ממבצעי הפתע של חמאס בשעות הבוקר המוקדמות ועד להשקת מלחמה גנוסידית כוללת של ישראל נגד תושבי עזה, הנה קו זמן של היום הזה — וסיכום ההרס שהתרחש בעקבותיו.
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2025/12/31/67700eb7edd867a1555c59d6/image/146c5e1fdae79a779a5e0e88b47b57d7b5b444e94e367b34ded8ee22d47f1058.png
ציר זמן: שנתיים של מלחמת רצח העם של ישראל בעזה בשנתיים האחרונות ישראל: הרגה יותר מ־65,000 פלסטינים החריבה את רצועת עזה של פלסטין עקרה ממקומם מיליוני פלסטינים פתחה במתקפות בשבע מדינות
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2025/6/18/67700eb7edd867a1555c59d6/image/2adaee5771d9a7196dba864b085eaf65f639f23d71aa49bc64e14e3afc17ebd6.jpg
נתניהו: מחרחר מלחמהאדם שדוחף אומות למלחמה. הנה בנימין נתניהו, מחולל מלחמות ברחבי המזרח התיכון במשך שלושה עשורים. הכירו את האיש שדוחף אומות למלחמה — הנה בנימין נתניהו ומלחמותיו המשתרעות על פני שלושה עשורים.
בחירת העורך
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2025/8/15/67700eb7edd867a1555c59d6/image/8934b67f909183b3eb5ee22d0bb3af5e4e59c2a0e961842deb4550644febb6d2.jpg
TRT מדווח מהחזית של המשבר ההומניטרי בעזהבמשימת הצנחת סיוע הומניטרי, TRT מתעדת באופן בלעדי את הרס עזה בידי ישראל, שם שכונות שלמות הפכו לעיי חורבות.
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2025/6/26/67700eb7edd867a1555c59d6/image/e2b1bd5e461fa5692e6470664d467dbe02c1e95a2edb099cc7ea0bf8dadbaa73.jpg
ארדואן: "בשלום צודק אין מפסידים"הנשיא ארדואן, בנאומו בפסגת נאט"ו בהאג ב-25 ביוני, גינה את המצור וההתקפות של ישראל על עזה, וכינה את המשבר "אסון הומניטרי".
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2025/12/31/67700eb7edd867a1555c59d6/image/70af3d4a4207d8e4037d0862c043ff174298079f45d9a555982f39fda55cadf6.png
הוויכוח על זכויות נשים בישראל מתלהטהוויכוח על מעמד הנשים בישראל התחדד בין הכנסת, הממשלה והחברה מעימותים פוליטיים ועד לחצים ציבוריים.
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2025/12/31/67700eb7edd867a1555c59d6/image/f825f57316e7a5b0f3163cc640ad0fdc724008a6bb92ddcc551eba29b4cb4984.png
עשרות אלפי מפגינים פרו-פלסטינים מתאספים באיסטנבול באחדות עם מהפצצת אזרחים ועד רצח רופאים והשתקת עיתונאים, ישראל הפכה את עזה לבית קברות עבור אלה שהחוק הבינלאומי נועד להגן עליהם, כשהיא מסמנת את רשימת רצח העם שלה, אחד אחד.
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2025/12/31/67700eb7edd867a1555c59d6/image/874d8352da05d58669bd1b2329a9a34407edb853feb27bdeb8dd7eeab4a77d14.png
רשימת הבדיקה לרצח עם של ישראל: להרוג אנשים מוגנים מהפצצת אזרחים ועד רצח רופאים והשתקת עיתונאים, ישראל הפכה את עזה לבית קברות עבור אלה שהחוק הבינלאומי נועד להגן עליהם, כשהיא מסמנת את רשימת רצח העם שלה, אחד אחד.
העולם מוסבר
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2025/12/31/67700eb7edd867a1555c59d6/image/45ce4d38583f6874f1198ccda0b3876007606bef4c37ceb39f500bbdde4596c1.png
פעילים במשט חושפים עינויים והשפלות מצד ישראלפעילים במשט חושפים עינויים והשפלות מצד ישראל
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2025/12/31/67700eb7edd867a1555c59d6/image/f2b5958fd62add35a4bd8b795a22d0b9104076d5e46bbd2b0eb3d92eb6473690.png
"אנס אותי באכזריות" — שערוריית ברק חוזרת.שערורייתו של ראש ממשלת הכיבוש לשעבר, אהוד ברק, חוזרת למרכז הבמה עם היומנים של וירג'יניה ג'ופרי, אחת הקורבנות הבולטים של אפשטיין — מה היא חשפה?
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2025/12/31/67700eb7edd867a1555c59d6/image/d360443664c704065a22e840803bcf22411c992605134aa8819c2796a4742e5b.png
חרדי מדבר: הציונות אינה מייצגת את היהדותTRT שוחחו עם אחד מהיהודים החרדים על עמדתו בנוגע לציונות ולכיבוש פלסטין, והדגיש שציונות אינה מייצגת את היהדות
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2025/12/31/67700eb7edd867a1555c59d6/image/14706285050b5e0a9e12e7dcbc4895658a316f1b8855905391a87106de52a5d8.png
הפגנות נגד הרצוג בלונדוןמפגינים פרו-פלסטינים התאספו מול דאונינג סטריט, מתנגדים לביקורו של נשיא ישראל יצחק הרצוג בממלכה ודורשים את מעצרו על סיוע והשתתפות בפשעי מלחמה בעזה
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2025/12/31/67700eb7edd867a1555c59d6/image/8fc3e5ee20b9988ad567bf4367084b407444a13b01ad94f0713387258908f44f.png
רשימת הבדיקה לרצח עם של ישראל: לתקוף ולהרוג אזרחיםבמשך שנתיים, ישראל ממשיכה להשמיד את עזה של פלסטין. מדריך המלחמה המלוכלכת שלה כולל רשימה ארוכה של פרקטיקות אכזריות המאשרות כי תל אביב מבצעת רצח עם.
TRT בשטח
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2025/12/31/67700eb7edd867a1555c59d6/image/2fcf248fddd2e287cc6d992eca7583b1260d9e2081f1f2e25a8f32b6fdb17dd1.png
רשימת הבדיקה לרצח עם של ישראל: שימוש אסור בנשקיותר מ-100,000 טונות של חומרי נפץ הוטלו ללא הבחנה על פני שטח של 365 קמ"ר. ישראל עשתה זאת על ידי סימון סעיף נוסף ב"רשימת הבדיקה" שלה של רצח עם ברצועת עזה
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2025/12/31/67700eb7edd867a1555c59d6/image/373cb27c8d11c30dd029eb97d4a713d951ccb7748e6f8e723c5a76bc9c1b1aab.png
האשם מוטל על חמאס צריך סיבה לפלוש, לכבוש ולהשמיד את עזה? האשימו את חמאס זה מה שבנימין נתניהו עושה כבר שנים
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2025/12/31/67700eb7edd867a1555c59d6/image/59b7033466cc21b31952b612716f342e9dd1ac948584c2e3ee5c8074d3c3fb7d.png
ישראל: מדינה וחברה כושלות לאחר 7 באוקטוברהאם זהו תחילתו של סופה של ישראל?
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2025/6/19/67700eb7edd867a1555c59d6/image/f8a53ca4268b7b688e7df17c2fc10789e3acb5a8527742d793c8e77c8dc8ad7a.jpg
עלייתה של טורקיה למעמד של מעצמה ביטחונית ואווירית.מטיסות בלתי מאוישות ועד ספינות מלחמה ומטוסי קרב מהדור החמישי — טורקיה מגדירה מחדש את נוף ההגנה שלה — מעבר עוצמתי לעצמאות טכנולוגית, הסתמכות עצמית ותפקיד חדש ונועז בזירה העולמית.
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2025/5/5/67700eb7edd867a1555c59d6/image/Thumbnail Task IG HEBREW 05.05 (1).jpg
מאוחדים על ידי חדשנות — TEKNOFEST 2025לראשונה בהיסטוריה, חגיגת החדשנות בת ארבעת הימים התקיימה ברפובליקה הטורקית של צפון קפריסין.