ישראל פועלת לפטר את היועץ המשפטי לממשלה בעקבות משבר משפטי

מי תקף את השייטת?7 באוקטובר 2023 שינה את עזה שבפלסטין לעד. ממבצעי הפתע של חמאס בשעות הבוקר המוקדמות ועד להשקת מלחמה גנוסידית כוללת של ישראל נגד תושבי עזה, הנה קו זמן של היום הזה — וסיכום ההרס שהתרחש בעקבותיו.
4 פירוק אירועי 7 באוקטובר 2023 והשלכותיובמשך שנתיים, ישראל ממשיכה להשמיד את עזה של פלסטין.
מדריך המלחמה המלוכלכת שלה כולל רשימה ארוכה של פרקטיקות אכזריות המאשרות כי תל אביב מבצעת רצח עם.
ציר זמן: שנתיים של מלחמת רצח העם של ישראל בעזה
בשנתיים האחרונות ישראל:
הרגה יותר מ־65,000 פלסטינים
החריבה את רצועת עזה של פלסטין
עקרה ממקומם מיליוני פלסטינים
פתחה במתקפות בשבע מדינות
נתניהו: מחרחר מלחמהאדם שדוחף אומות למלחמה. הנה בנימין נתניהו, מחולל מלחמות ברחבי המזרח התיכון במשך שלושה עשורים.
הכירו את האיש שדוחף אומות למלחמה — הנה בנימין נתניהו ומלחמותיו המשתרעות על פני שלושה עשורים.
TRT מדווח מהחזית של המשבר ההומניטרי בעזהבמשימת הצנחת סיוע הומניטרי, TRT מתעדת באופן בלעדי את הרס עזה בידי ישראל, שם שכונות שלמות הפכו לעיי חורבות.
ארדואן: "בשלום צודק אין מפסידים"הנשיא ארדואן, בנאומו בפסגת נאט"ו בהאג ב-25 ביוני, גינה את המצור וההתקפות של ישראל על עזה, וכינה את המשבר "אסון הומניטרי".
הוויכוח על זכויות נשים בישראל מתלהטהוויכוח על מעמד הנשים בישראל התחדד בין הכנסת, הממשלה והחברה מעימותים פוליטיים ועד לחצים ציבוריים.
עשרות אלפי מפגינים פרו-פלסטינים מתאספים באיסטנבול באחדות עם מהפצצת אזרחים ועד רצח רופאים והשתקת עיתונאים, ישראל הפכה את עזה לבית קברות עבור אלה שהחוק הבינלאומי נועד להגן עליהם, כשהיא מסמנת את רשימת רצח העם שלה, אחד אחד.
פעילים במשט חושפים עינויים והשפלות מצד ישראלפעילים במשט חושפים עינויים והשפלות מצד ישראל
"אנס אותי באכזריות" — שערוריית ברק חוזרת.שערורייתו של ראש ממשלת הכיבוש לשעבר, אהוד ברק, חוזרת למרכז הבמה עם היומנים של וירג'יניה ג'ופרי, אחת הקורבנות הבולטים של אפשטיין — מה היא חשפה?
חרדי מדבר: הציונות אינה מייצגת את היהדותTRT שוחחו עם אחד מהיהודים החרדים על עמדתו בנוגע לציונות ולכיבוש פלסטין, והדגיש שציונות אינה מייצגת את היהדות
הפגנות נגד הרצוג בלונדוןמפגינים פרו-פלסטינים התאספו מול דאונינג סטריט, מתנגדים לביקורו של נשיא ישראל יצחק הרצוג בממלכה ודורשים את מעצרו על סיוע והשתתפות בפשעי מלחמה בעזה
רשימת הבדיקה לרצח עם של ישראל: לתקוף ולהרוג אזרחיםבמשך שנתיים, ישראל ממשיכה להשמיד את עזה של פלסטין.
רשימת הבדיקה לרצח עם של ישראל: שימוש אסור בנשקיותר מ-100,000 טונות של חומרי נפץ הוטלו ללא הבחנה על פני שטח של 365 קמ"ר. ישראל עשתה זאת על ידי סימון סעיף נוסף ב"רשימת הבדיקה" שלה של רצח עם ברצועת עזה
צריך סיבה לפלוש, לכבוש ולהשמיד את עזה? האשימו את חמאס
זה מה שבנימין נתניהו עושה כבר שנים
ישראל: מדינה וחברה כושלות לאחר 7 באוקטוברהאם זהו תחילתו של סופה של ישראל?
