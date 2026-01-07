הכרת ישראל בסומלילנד היא סימן ל"חוסר לגיטימיות" – שר החוץ הטורקי

פידן גם כינה את פעולות ישראל בסוריה "פרובוקטיביות" ואמר כי הן "המשך למדיניות ההתפשטות והפיצול של ישראל המבוצעת בקנה מידה רחב יותר באזור.