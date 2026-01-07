עוֹלָם
המודיעין הטורקי מפרסם מסמך ארכיוני על הסוכן הבריטי "לורנס איש ערב"
MIT מפרסם מסמך ארכיוני משנת 1929 המתאר פעילויות המיוחסות לתומאס אדוארד לורנס במזרח התיכון.
ישראל וסוריה במו"מ ביטחוני בחסות וושינגטון: התחייבות להפסקת תקיפות בסוריה והקמת "קו חם"
לאחר סבב שיחות בפריז בתיווך אמריקני, דמשק וישראל מסכימות על מנגנון תיאום ביטחוני, התחייבות להפסקת הפעילות הצבאית הישראלית בשטח סוריה וקידום צעדים בוני אמון בעוד סוגיות הליבה, ובראשן הנסיגה מהשטח הסורי הכבוש, נותרות פתוחות.
הכרת ישראל בסומלילנד היא סימן ל"חוסר לגיטימיות" – שר החוץ הטורקי
פידן גם כינה את פעולות ישראל בסוריה "פרובוקטיביות" ואמר כי הן "המשך למדיניות ההתפשטות והפיצול של ישראל המבוצעת בקנה מידה רחב יותר באזור.
אנקרה דורשת מה־PKK וקבוצות קשורות להניח את נשקן, במסגרת ההסלמה של מבצע “טורקיה ללא טרור”.
שר ההגנה הטורקי אומר כי הפירוק חייב להיות מיידי ובלתי מותנה, תוך אזהרה שלא יותר לשום ארגון טרור להשתרש באזור.
לפעם ה־67: נתניהו שב לבית המשפט בתיק 4000
ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הופיע שוב בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת תיקי השחיתות, תוך ניסיון לקצר את הדיון ולהתחמק ממסירת עדות מלאה.
טורקיה מארחת את ראש ממשלת מלזיה אנואר אבראהים לשיחות אסטרטגיות
הביקור בין התאריכים 6-8 בינואר יכלול פגישת מועצה אסטרטגית ברמה גבוהה, חתימת הסכמים ודיונים בנושאים אזוריים ובינלאומיים, כך נמסר בהודעה רשמית.
