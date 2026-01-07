שר החוץ הישראלי בסומלילנד שבועות לאחר ההכרה הרשמית
"משלחת בראשות שר החוץ הישראלי גדעון סער נחתה בעיר הרג'יסה, והוא התקבל בשדה התעופה על ידי בכירים בממשל", נמסר בהודעה מטעם מה שמכונה נשיאות סומלילנד.
ישראל וסוריה במו"מ ביטחוני בחסות וושינגטון: התחייבות להפסקת תקיפות בסוריה והקמת "קו חם"
לאחר סבב שיחות בפריז בתיווך אמריקני, דמשק וישראל מסכימות על מנגנון תיאום ביטחוני, התחייבות להפסקת הפעילות הצבאית הישראלית בשטח סוריה וקידום צעדים בוני אמון בעוד סוגיות הליבה, ובראשן הנסיגה מהשטח הסורי הכבוש, נותרות פתוחות.