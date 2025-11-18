הפצצות הבונקר של טראמפ הן רק חלק קטן מהמלחמה הפרוקסי בין ישראל לארה"ב למען שינוי משטר באיראן

ההתקפה נגד איראן אינה על אודות נשק גרעיני. היא על אודות עתודות הנפט והגז העשירות של איראן. זוהי מאמץ משותף להפלת מנהיגי איראן כדי להשיב את השלטון שקדם ל-1979.