תַרְבּוּת
נתניהו ממנה שרים מהימין הקיצוני כדי להגדיר את המנדט לחקירת הכשל הביטחוני ב-7 אוקטובר
הממשלה דחתה את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית עצמאית, והעבירה את המשימה להגדרת היקף החקירה לידי חברי הקבינט – בהם השר שהצהיר בעבר כי הטלת פצצה גרעינית על עזה היא "אחת האפשרויות".
תגובות מגיעות בעקבות אישור תוכנית ארה"ב לעזה במועצת הביטחון של האו"ם
מנהיגי העולם מברכים על הצעד כ"דרך לשלום", בעוד אחרים מביעים חששות, טוענים כי ההחלטה חסרה בהירות.
טראמפ אומר כי ארה"ב תמכור מטוסי F-35 לסעודיה לקראת ביקור יורש העצר בבית הלבן
נשיא ארה"ב מאשר כי ריאד תקבל מטוסי קרב סטלת מתקדמים, חרף החששות הישראליים.
בתמונות: אוהדים הופכים את המשחק בין פלסטין לבסקים לתצוגה חזקה של תמיכה בפלסטינים
גיאומטריית הכוח: מי עשוי להיות "רומא" של ישראל?
משבר האמונה והחיפוש הרוחני בחברה הישראלית
טורקיה ממשיכה לקדם סיוע לעזה למרות שיבושים מצד ישראל: ארדואן
"למרות השיבושים השונים שגרמה ישראל במאמצי הסיוע ההומניטרי, אנו משתמשים בכל המשאבים הזמינים כדי לספק סיוע לעזה," אמר נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן.
דעה
opinion
רוז יורק
המתיחות גוברת בין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לשר הביטחון ישראל כץ
המתיחות בין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לשר הביטחון ישראל כץ והוויכוח המתמשך על "מתקפת הציוצים" ברשתות החברתיות עומדים על הפרק
הקונצרט בוטל: אמסטרדם דוחה הופעה בהשתתפות נציג הצבא הישראלי
אולם הקונצרטים היוקרתי "קונצרטחבאו" ביטל את קונצרט החנוכה השנתי, לאחר שהמארגנים דרשו כי חזן הצבא הישראלי ישתתף בו.
