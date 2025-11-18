תַרְבּוּת
נתניהו ממנה שרים מהימין הקיצוני כדי להגדיר את המנדט לחקירת הכשל הביטחוני ב-7 אוקטובר
הממשלה דחתה את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית עצמאית, והעבירה את המשימה להגדרת היקף החקירה לידי חברי הקבינט – בהם השר שהצהיר בעבר כי הטלת פצצה גרעינית על עזה היא "אחת האפשרויות".
תגובות מגיעות בעקבות אישור תוכנית ארה"ב לעזה במועצת הביטחון של האו"ם
מנהיגי העולם מברכים על הצעד כ"דרך לשלום", בעוד אחרים מביעים חששות, טוענים כי ההחלטה חסרה בהירות.
טראמפ אומר כי ארה"ב תמכור מטוסי F-35 לסעודיה לקראת ביקור יורש העצר בבית הלבן
נשיא ארה"ב מאשר כי ריאד תקבל מטוסי קרב סטלת מתקדמים, חרף החששות הישראליים.
טורקיה ממשיכה לקדם סיוע לעזה למרות שיבושים מצד ישראל: ארדואן
"למרות השיבושים השונים שגרמה ישראל במאמצי הסיוע ההומניטרי, אנו משתמשים בכל המשאבים הזמינים כדי לספק סיוע לעזה," אמר נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן.
המתיחות גוברת בין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לשר הביטחון ישראל כץ
המתיחות בין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לשר הביטחון ישראל כץ והוויכוח המתמשך על "מתקפת הציוצים" ברשתות החברתיות עומדים על הפרק
הקונצרט בוטל: אמסטרדם דוחה הופעה בהשתתפות נציג הצבא הישראלי
אולם הקונצרטים היוקרתי "קונצרטחבאו" ביטל את קונצרט החנוכה השנתי, לאחר שהמארגנים דרשו כי חזן הצבא הישראלי ישתתף בו.
בתמונות: אוהדים הופכים את המשחק בין פלסטין לבסקים לתצוגה חזקה של תמיכה בפלסטינים
אוהדים קוראים קריאות בעד פלסטין, מניפים דגלים ושלטים פלסטיניים באצטדיון סאן מאמס בבילבאו כדי להביע תמיכה בפלסטינים במהלך המשחק.
גיאומטריית הכוח: מי עשוי להיות "רומא" של ישראל?
משבר האמונה והחיפוש הרוחני בחברה הישראלית
ההכרה של בריטניה בפלסטין היא מעט מבישה ומאה שנה מאוחרת
הכרת ראש הממשלה סטארמר בזכות המדינית של הפלסטינים אינה יכולה להסתיר את מעורבותה של המדינה במשך מאה שנה בהפקעת אדמות ובמלחמות.
רוז יורק
לזכר אייסנור אזגי אייגי: המאבק לצדק נמשך
הפצצות הבונקר של טראמפ הן רק חלק קטן מהמלחמה הפרוקסי בין ישראל לארה"ב למען שינוי משטר באיראן
הצבת התמונה עבור אירופה בטוחה, ומקומה של טורקיה בסדר העולמי החדש
מגן הכיפה הזהובה של טראמפ וכמה שאלות מביכות
טורקיה ממשיכה לקדם סיוע לעזה למרות שיבושים מצד ישראל: ארדואן
"למרות השיבושים השונים שגרמה ישראל במאמצי הסיוע ההומניטרי, אנו משתמשים בכל המשאבים הזמינים כדי לספק סיוע לעזה," אמר נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן.
