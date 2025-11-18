חבר הכנסת הישראלי סוכות מאשים את הסכם השלום משנת 1979 ואת חזרתו לחצי האי סיני בהתנגדות פלסטיני

חבר הכנסת הישראלי צבי סוכות השמיע דברים שנויים במחלוקת, וטען כי הפיגועי 7 באוקטובר בהובלת חמאס וההתנגדות פלסטיני התאפשר על ידי הסכם השלום משנת 1979 עם מצרים, שהחזיר את חצי האי סיני.