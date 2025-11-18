גיאומטריית הכוח: מי עשוי להיות "רומא" של ישראל?

כאשר נתניהו מזכיר את "רומא", על מי הוא באמת מדבר - בעלת ברית עולמית, יריב אזורי, או אימפריה סמלית שנלקחה מהזיכרון הפוליטי של ישראל?