גיאומטריית הכוח: מי עשוי להיות "רומא" של ישראל?
כאשר נתניהו מזכיר את "רומא", על מי הוא באמת מדבר - בעלת ברית עולמית, יריב אזורי, או אימפריה סמלית שנלקחה מהזיכרון הפוליטי של ישראל?
על ידי
זלאל אזגין
משבר האמונה והחיפוש הרוחני בחברה הישראלית
בעוד שהדתיות המסורתית נחלשת בשנים האחרונות בישראל, החיפוש אחר רוחניות אישית ורוחניות אלטרנטיבית הפך בולט יותר. אווירה גוברת זו של אי ודאות וחוסר ביטחון מלווה בחיפוש מקלט של חלק מהישראלים בחו"ל - ובמיוחד בדרום קפריסין.
על ידי
זלאל אזגין
כיצד מדיניות ה"השתלבות" של ישראל נכשלת בשינוי זהותם של הדרוזים ברמת הגולן הכבושה
ישראל מגבירה את מאמציה לשלב כלכלית ומנהלית את הדרוזים ברמת הגולן – אך מומחים טוענים כי זהותם ותחושת השייכות שלהם כמעט לא השתנו.
על ידי
זלאל אזגין
המדינה נעלמת – והפשיעה משתוללת: החברה הערבית בישראל תחת מתקפה מבפנים
מאות נרצחים, אפס אחריות: הפשיעה המאורגנת בחברה הערבית בישראל שוברת שיאים, אך המדינה ממשיכה להפקיר את אזרחיה הפלסטינים.
תיירים לא רצויים: תאילנד מאבדת סבלנות כלפי הישראלים
המערכת הפוליטית בישראל מתכוננת לבחירות – שלושה תרחישים על השולחן
זיינפ שפלכ
הסמרים: הקולות היהודיים המתנגדים לכיבוש
שנתיים של רצח עם ישראלי בעזה. כך הגנה ארה"ב על נתניהו מפני מתן דין וחשבון
מה המשמעות לכך שראש המוסד לשעבר, יוסי כהן, מאתגר את נתניהו בפוליטיקה הישראלית?
כהן, שנודע בכהונתו הסוערת כראש המוסד ובתפקידו המרכזי בהסכמי אברהם, מנצל את הרקע הביטחוני שלו כדי למצב את עצמו כדמות "מאחדת" בחברה הישראלית המפולגת עמוקות.
הנזק שגרמו טילי איראן לישראל
למרות שראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו אמר כי ישראל "השיגה את כל יעדיה הצבאיים", 12 ימי המלחמה הותירו צלקות נצחיות על החברה הישראלית וחשפו מתחים קריטיים בתוך מערכות המדינה שלה.
אין פלישה או מרד - מומחים מטילים ספק בחוקיות של פריסת כוחות הצבא של טראמפ בלוס אנג'לס
חוקרים בתחום החוקה והמשפט מציעים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עשוי להיות מעורב בהפרת חוק הפוסה קומיטטוס על ידי שליחת כוחות צבאיים לעיר אמריקאית שנפגעה מהמחאות.
בתמונות: כוחות שנשלחו על ידי טראמפ מתפרסים בעת שלוס אנג'לס מתמודדת עם הפגנות הגירה מסיביות
התפרצויות בעיר בארצות הברית, שבה מתגוררת אוכלוסייה לטינית גדולה, פרצו לאחר שפקידי הגירה עצרו עשרות אנשים, והנשיא טראמפ פרס את משמר הלאומי "עם מחסניות טעונות ונשק כבד".
תרבות בתנועה: פסטיבל האתנוספורט ה-7 מחיה מחדש את המסורת, המשפחה והאחדות הגלובלית
האירוע מאחד למעלה מ-1,000 ספורטאים מ-35 מדינות, והופך את נמל התעופה אטאטורק של איסטנבול למרכז פועם של ספורט מסורתי ומורשת תרבותית.
מה פירוש הפרידה של מטא עבור הזרמים שלך, החברים והשיחות המשפחתיות שלך
מטא צועדת לקראת התנגשות אנטי-טרסטית רעידת אדמה שעלולה לקרוע את האימפריה של מארק צוקרברג, כאשר פייסבוק, אינסטגרם וואטסאפ ניצבים בפני פיצול שיעצב מחדש את מפת הטכנולוגיה הגדולה.
למה מכוניות סייבר, מכוניות ותצוגות של טסלה נמצאות במטרה בארצות הברית?
טראמפ מציע לשלוח את התוקפים של טסלה לבתי הסוהר באל סלבדור על רקע אירועי אלימות המכוונים נגד כלי רכב ותצוגות של החברה באמריקה. הנה מה שהוביל לכך.
המים הם מולדת: יוזמת היעילות הלאומית במים של טורקיה מציינת את יום המים העולמי
5 דקות קריאה
סין מתנגשת עם טראמפ על עסקת נמל התעלה של פנמה
4 דקות קריאה
קובץ "ג'ון פ. קנדי": מה הם חושפים, מה הם מסתירים והצללים שנותרים
4 דקות קריאה
אין חג, אין בית, אין שלום: ישראל מעצימה את הסיוט של עזה
5 דקות קריאה
מכבדים את העבר, מעצבים את העתיד: החזון של עומר באבאן
עבור עומר באבאן, העיצוב הוא יותר מאשר מרדף אסתטי - הוא גשר בין היסטוריה למודרניות, שבו המורשת אינה רק שמורה אלא גם נדמיינת מחדש עבור דורות הבאים.
