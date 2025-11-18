עסקים וטכנולוגיה

עסקים

נתניהו ממנה שרים מהימין הקיצוני כדי להגדיר את המנדט לחקירת הכשל הביטחוני ב-7 אוקטובר
הממשלה דחתה את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית עצמאית, והעבירה את המשימה להגדרת היקף החקירה לידי חברי הקבינט – בהם השר שהצהיר בעבר כי הטלת פצצה גרעינית על עזה היא "אחת האפשרויות".
נתניהו ממנה שרים מהימין הקיצוני כדי להגדיר את המנדט לחקירת הכשל הביטחוני ב-7 אוקטובר
תגובות מגיעות בעקבות אישור תוכנית ארה"ב לעזה במועצת הביטחון של האו"ם
מנהיגי העולם מברכים על הצעד כ"דרך לשלום", בעוד אחרים מביעים חששות, טוענים כי ההחלטה חסרה בהירות.
תגובות מגיעות בעקבות אישור תוכנית ארה"ב לעזה במועצת הביטחון של האו"ם
טראמפ אומר כי ארה"ב תמכור מטוסי F-35 לסעודיה לקראת ביקור יורש העצר בבית הלבן
נשיא ארה"ב מאשר כי ריאד תקבל מטוסי קרב סטלת מתקדמים, חרף החששות הישראליים.
טראמפ אומר כי ארה"ב תמכור מטוסי F-35 לסעודיה לקראת ביקור יורש העצר בבית הלבן
opinion
רוז יורק
טורקיה ממשיכה לקדם סיוע לעזה למרות שיבושים מצד ישראל: ארדואן
"למרות השיבושים השונים שגרמה ישראל במאמצי הסיוע ההומניטרי, אנו משתמשים בכל המשאבים הזמינים כדי לספק סיוע לעזה," אמר נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן.
טורקיה ממשיכה לקדם סיוע לעזה למרות שיבושים מצד ישראל: ארדואן
המתיחות גוברת בין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לשר הביטחון ישראל כץ
המתיחות בין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לשר הביטחון ישראל כץ והוויכוח המתמשך על "מתקפת הציוצים" ברשתות החברתיות עומדים על הפרק
המתיחות גוברת בין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לשר הביטחון ישראל כץ
המשבר הדמוגרפי בישראל: תמרור אזהרה כלכלי
מחקר חדש חושף את השלכות המבנה הדמוגרפי החריג בישראל על עתידה הכלכלי, ומזהיר מפני קריסה אם לא תינקט מדיניות שתשנה את דפוסי ההשתתפות בשוק העבודה.
המשבר הדמוגרפי בישראל: תמרור אזהרה כלכלי