נתניהו ממנה שרים מהימין הקיצוני כדי להגדיר את המנדט לחקירת הכשל הביטחוני ב-7 אוקטובר
הממשלה דחתה את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית עצמאית, והעבירה את המשימה להגדרת היקף החקירה לידי חברי הקבינט – בהם השר שהצהיר בעבר כי הטלת פצצה גרעינית על עזה היא "אחת האפשרויות".
תגובות מגיעות בעקבות אישור תוכנית ארה"ב לעזה במועצת הביטחון של האו"ם
מנהיגי העולם מברכים על הצעד כ"דרך לשלום", בעוד אחרים מביעים חששות, טוענים כי ההחלטה חסרה בהירות.
טראמפ אומר כי ארה"ב תמכור מטוסי F-35 לסעודיה לקראת ביקור יורש העצר בבית הלבן
נשיא ארה"ב מאשר כי ריאד תקבל מטוסי קרב סטלת מתקדמים, חרף החששות הישראליים.
טורקיה ממשיכה לקדם סיוע לעזה למרות שיבושים מצד ישראל: ארדואן
"למרות השיבושים השונים שגרמה ישראל במאמצי הסיוע ההומניטרי, אנו משתמשים בכל המשאבים הזמינים כדי לספק סיוע לעזה," אמר נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן.
המתיחות גוברת בין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לשר הביטחון ישראל כץ
המתיחות בין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לשר הביטחון ישראל כץ והוויכוח המתמשך על "מתקפת הציוצים" ברשתות החברתיות עומדים על הפרק
המשבר הדמוגרפי בישראל: תמרור אזהרה כלכלי
מחקר חדש חושף את השלכות המבנה הדמוגרפי החריג בישראל על עתידה הכלכלי, ומזהיר מפני קריסה אם לא תינקט מדיניות שתשנה את דפוסי ההשתתפות בשוק העבודה.
ההכרה של בריטניה בפלסטין היא מעט מבישה ומאה שנה מאוחרת
הכרת ראש הממשלה סטארמר בזכות המדינית של הפלסטינים אינה יכולה להסתיר את מעורבותה של המדינה במשך מאה שנה בהפקעת אדמות ובמלחמות.
רוז יורק
לזכר אייסנור אזגי אייגי: המאבק לצדק נמשך
חבר הכנסת הישראלי סוכות מאשים את הסכם השלום משנת 1979 ואת חזרתו לחצי האי סיני בהתנגדות פלסטיני
עיתונאי שחשף את פרשת שדה תימן אוים בתל אביב
טראמפ מגן על המגיב השמרני טאקר קרלסון בעקבות ראיון עם מבקר ישראל ניק פואנטס
