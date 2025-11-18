טורקיה
נתניהו ממנה שרים מהימין הקיצוני כדי להגדיר את המנדט לחקירת הכשל הביטחוני ב-7 אוקטובר
הממשלה דחתה את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית עצמאית, והעבירה את המשימה להגדרת היקף החקירה לידי חברי הקבינט – בהם השר שהצהיר בעבר כי הטלת פצצה גרעינית על עזה היא "אחת האפשרויות".
טורקיה ממשיכה לקדם סיוע לעזה למרות שיבושים מצד ישראל: ארדואן
"למרות השיבושים השונים שגרמה ישראל במאמצי הסיוע ההומניטרי, אנו משתמשים בכל המשאבים הזמינים כדי לספק סיוע לעזה," אמר נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן.
טורקיה מבטיחה את מקומה בפלייאוף גביע העולם עם ניצחון 2-0 על בולגריה
הניצחון מעלה את טורקיה לנקודות 12 ומבטיח את התקדמותם מקבוצה E, כאשר חאקאן צ'לחאנוגלו היה מעורב בשני השערים בניצחון על בולגריה.
בתמונות: אוהדים הופכים את המשחק בין פלסטין לבסקים לתצוגה חזקה של תמיכה בפלסטינים
גיאומטריית הכוח: מי עשוי להיות "רומא" של ישראל?
משבר האמונה והחיפוש הרוחני בחברה הישראלית
ראש עיריית איסטנבול לשעבר אימאמוגלו הועמד לדין באשמת שחיתות
התובעים מגישים כתב אישום בן אלפי עמודים המתאר סיפור של שחיתות וניצול לרעה של תפקידם.
20 חיילים טורקים נפלו בהתרסקות מטוס תובלה צבאי בגאורגיה: משרד ההגנה
מטוס תובלה טורקי מדגם C-130, שהיה בדרכו מאזרבייג'ן לטורקיה, התרסק סמוך לגבול בין אזרבייג'ן לגאורגיה.
מטוס תובלה צבאי של טורקיה התרסק ליד הגבול בין גאורגיה לאזרבייג'ן - משרד ההגנה
לא נמסר מידע מיידי על מספר האנשים שהיו על סיפון המטוס או על נפגעים אפשריים.
