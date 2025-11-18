גרמניה תומכת ב'חידוש של רצון פוליטי' עבור מאמץ הצטרפות של טורקיה לאיחוד האירופי, אומר פידאן

שר החוץ התורכי חאקאן פידאן אומר כי התמיכה של ברלין יכולה להביא ל"התקדמות חדשה" בהצטרפות אנקרה לאיחוד האירופי, כשהוא מדגיש את סדר היום ההגנתי המשתנה של הגוש והנוכחות הכלכלית ההולכת וגדלה של טורקיה באירופה.