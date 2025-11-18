פוליטיקה
נתניהו ממנה שרים מהימין הקיצוני כדי להגדיר את המנדט לחקירת הכשל הביטחוני ב-7 אוקטובר
הממשלה דחתה את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית עצמאית, והעבירה את המשימה להגדרת היקף החקירה לידי חברי הקבינט – בהם השר שהצהיר בעבר כי הטלת פצצה גרעינית על עזה היא "אחת האפשרויות".
טראמפ אומר כי ארה"ב תמכור מטוסי F-35 לסעודיה לקראת ביקור יורש העצר בבית הלבן
נשיא ארה"ב מאשר כי ריאד תקבל מטוסי קרב סטלת מתקדמים, חרף החששות הישראליים.
המתיחות גוברת בין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לשר הביטחון ישראל כץ
המתיחות בין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לשר הביטחון ישראל כץ והוויכוח המתמשך על "מתקפת הציוצים" ברשתות החברתיות עומדים על הפרק
רוז יורק
טראמפ מגן על המגיב השמרני טאקר קרלסון בעקבות ראיון עם מבקר ישראל ניק פואנטס
טראמפ אומר שקרלסון יכול לראיין את הפעיל הימני-קיצוני אם הוא רוצה, תוך שהוא נזכר ב"ראיונות טובים" שהיו לו איתו בעבר.
גרמניה תומכת ב'חידוש של רצון פוליטי' עבור מאמץ הצטרפות של טורקיה לאיחוד האירופי, אומר פידאן
שר החוץ התורכי חאקאן פידאן אומר כי התמיכה של ברלין יכולה להביא ל"התקדמות חדשה" בהצטרפות אנקרה לאיחוד האירופי, כשהוא מדגיש את סדר היום ההגנתי המשתנה של הגוש והנוכחות הכלכלית ההולכת וגדלה של טורקיה באירופה.
