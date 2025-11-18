איראן מחדשת את שמי האוויר לאחר הפסקת אש עם ישראל

לאחר הפסקת אש שנוהלה על ידי ארה"ב עם ישראל, איראן מחדשת את התעבורה האווירית המזרחית בעוד שהיא ממשיכה לשמור על שדות התעופה בטהרן סגורים בשל חששות ביטחוניים נמשכים.