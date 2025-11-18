הסכסוך הישראלי-איראני

הסכסוך הישראלי-איראני

מה המשמעות לכך שראש המוסד לשעבר, יוסי כהן, מאתגר את נתניהו בפוליטיקה הישראלית?
כהן, שנודע בכהונתו הסוערת כראש המוסד ובתפקידו המרכזי בהסכמי אברהם, מנצל את הרקע הביטחוני שלו כדי למצב את עצמו כדמות "מאחדת" בחברה הישראלית המפולגת עמוקות.
ישראל מבטיחה למנוע מאיראן לשקם את תוכנית הגרעין שלה, מאיימת על חידוש אפשרי של הסכסוך
ישראל כץ מאיים כי לא ניתן לאפשר לאיראן לשקם את תוכניות הגרעין והטילים שלה, וקורא לתפוסה צבאית נחושה ברחבי האזור.
תקלה במטוס קרב ישראלי מעל איראן כמעט הובילה לנחיתת חירום – עוד כישלון במערכה.
מטוס F-15 ישראלי סבל מתקלה חמורה במהלך גיחת תקיפה מעל איראן בזמן הלחימה, והצליח בקושי להימנע מנחיתת חירום – עדות נוספת למגבלות הכוח האווירי של ישראל ולסיכונים שבמעשי תוקפנות מרחביים.
בכיר בצבא: איראן תקפה אתרי צבא בישראל בחודש שעבר.
גורם צבאי ישראלי חשף כי איראן הצליחה לפגוע בכמה אתרים צבאיים בישראל במהלך תקיפות שבוצעו בחודש שעבר, כחלק מהמתיחות הגוברת בין שתי המדינות.
ארה"ב תיזום שיחות עם איראן לאחר התקפות והפסקת אש - טראמפ
הנשיא אומר שאיראן "רוצה לדבר" בעקבות הפסקת האש בהובלת ארה"ב עם ישראל וסימן נכונות להסיר סנקציות "בזמן הנכון".
איראן מחדשת את שמי האוויר לאחר הפסקת אש עם ישראל
לאחר הפסקת אש שנוהלה על ידי ארה"ב עם ישראל, איראן מחדשת את התעבורה האווירית המזרחית בעוד שהיא ממשיכה לשמור על שדות התעופה בטהרן סגורים בשל חששות ביטחוניים נמשכים.
