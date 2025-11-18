אקלים
נתניהו ממנה שרים מהימין הקיצוני כדי להגדיר את המנדט לחקירת הכשל הביטחוני ב-7 אוקטובר
הממשלה דחתה את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית עצמאית, והעבירה את המשימה להגדרת היקף החקירה לידי חברי הקבינט – בהם השר שהצהיר בעבר כי הטלת פצצה גרעינית על עזה היא "אחת האפשרויות".
«העולם נמצא במשבר פלסטיק»: מחקר מזהיר על עלות בריאותית שנתית של 1.5 טריליון דולר
מחקר חדש שפורסם בכתב העת The Lancet חושף כי זיהום הפלסטיק גורם לנזק בריאותי שנתי של למעלה מ-1.5 טריליון דולר, ומהווה איום הולך וגובר על בריאות האדם והכדור, זאת לקראת שיחות האמנה העולמית בנושא בג'נבה.
