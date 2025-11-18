אקלים
נתניהו ממנה שרים מהימין הקיצוני כדי להגדיר את המנדט לחקירת הכשל הביטחוני ב-7 אוקטובר
הממשלה דחתה את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית עצמאית, והעבירה את המשימה להגדרת היקף החקירה לידי חברי הקבינט – בהם השר שהצהיר בעבר כי הטלת פצצה גרעינית על עזה היא "אחת האפשרויות".
תגובות מגיעות בעקבות אישור תוכנית ארה"ב לעזה במועצת הביטחון של האו"ם
מנהיגי העולם מברכים על הצעד כ"דרך לשלום", בעוד אחרים מביעים חששות, טוענים כי ההחלטה חסרה בהירות.
טראמפ אומר כי ארה"ב תמכור מטוסי F-35 לסעודיה לקראת ביקור יורש העצר בבית הלבן
טורקיה ממשיכה לקדם סיוע לעזה למרות שיבושים מצד ישראל: ארדואן
«העולם נמצא במשבר פלסטיק»: מחקר מזהיר על עלות בריאותית שנתית של 1.5 טריליון דולר
מחקר חדש שפורסם בכתב העת The Lancet חושף כי זיהום הפלסטיק גורם לנזק בריאותי שנתי של למעלה מ-1.5 טריליון דולר, ומהווה איום הולך וגובר על בריאות האדם והכדור, זאת לקראת שיחות האמנה העולמית בנושא בג'נבה.
