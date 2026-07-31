צבא ישראל מודה: הפלסטינית שנהרגה ביריחו נורתה ככל הנראה בידי מתנחל ישראלי

תחקיר ראשוני של צבא ישראל העלה כי אישה פלסטינית שנהרגה סמוך לביתה בגדה המערבית הכבושה נפגעה ככל הנראה מירי של אזרח ישראלי. עדי ראייה פלסטינים טוענים כי המתנחלים הם שפתחו באש, וכי האירוע החל בתקיפה של תושבים מקומיים.