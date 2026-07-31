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OPINION
מתנחלים ישראליים בלתי חוקיים פושטים על קבר יוסוף בחסות הצבא בגדה המערבית הכבושה
כוחות ישראליים סוגרים כבישים, משתלטים על גגות בתים פלסטיניים ומגבילים את חופש התנועה במזרח נבלוס, בזמן שמתנחלים ישראליים בלתי חוקיים נכנסים לאתר השנוי במחלוקת כדי לקיים בו טקסים דתיים.
OPINION
מתנחלים ישראליים בלתי חוקיים תקפו פלסטינים בכפרים ליד רמאללה: שלושה נפצעו
גבר פלסטיני בן 67 הוכה בכפר עטארה, ובתקרית נוספת הותקפו אב בן 47 ובנו בן ה-14 בעת שהיו בדרכם למסוק זיתים בכפר בורקה. לא דווח על מעצרים בעקבות שתי התקיפות.
כוחות ישראליים הרגו נער פלסטיני ופצעו שלושה נוספים בגדה המערבית הכבושה
כוחות הכיבוש פצעו ילד ועצרו שני פלסטינים בפשיטות בגדה המערבית הכבושה
הצבא הישראלי עצר 45 פלסטינים, בהם שני עיתונאים, בפשיטות בגדה המערבית הכבושה
גנרלים ישראלים לשעבר השתתפו במסיק הזיתים של פלסטינים
מתנחלים ישראליים בלתי חוקיים תקפו פלסטינים בכפרים ליד רמאללה: שלושה נפצעו
גבר פלסטיני בן 67 הוכה בכפר עטארה, ובתקרית נוספת הותקפו אב בן 47 ובנו בן ה-14 בעת שהיו בדרכם למסוק זיתים בכפר בורקה. לא דווח על מעצרים בעקבות שתי התקיפות.
כוחות ישראליים הרגו נער פלסטיני ופצעו שלושה נוספים בגדה המערבית הכבושה
כוחות הכיבוש פצעו ילד ועצרו שני פלסטינים בפשיטות בגדה המערבית הכבושה
הצבא הישראלי עצר 45 פלסטינים, בהם שני עיתונאים, בפשיטות בגדה המערבית הכבושה
גנרלים ישראלים לשעבר השתתפו במסיק הזיתים של פלסטינים
בג"ץ: ישראל מפרה את חובתה להגן על פלסטינים בבקעת הירדן מאלימות מתנחלים
בית המשפט העליון הורה לרשויות להרחיק מתנחל מקרקעות פלסטיניות באזור ואדי אל-פארעה, לאחר שקבע כי כשלו במשך שנים במניעת אלימות, הטרדות ומניעת גישה לאדמות חקלאיות.
צבא ישראל מודה: הפלסטינית שנהרגה ביריחו נורתה ככל הנראה בידי מתנחל ישראלי
תחקיר ראשוני של צבא ישראל העלה כי אישה פלסטינית שנהרגה סמוך לביתה בגדה המערבית הכבושה נפגעה ככל הנראה מירי של אזרח ישראלי. עדי ראייה פלסטינים טוענים כי המתנחלים הם שפתחו באש, וכי האירוע החל בתקיפה של תושבים מקומיים.
היועצת המשפטית לממשלה עצרה את קידום ההתנחלות הבלתי חוקית E1 עד להקמת ממשלה חדשה
גלי בהרב-מיארה הורתה להקפיא את הליך המכרז לבניית 1,234 יחידות דיור בגדה המערבית הכבושה, וקבעה כי ממשלת המעבר בראשות בנימין נתניהו אינה רשאית לקבל החלטות שיגבילו את שיקול דעתה של הממשלה הבאה.
ישראל מבקשת לשלול את אזרחותו של פעיל פרו-פלסטיני – אנדריי: "לא אעמוד מנגד לנוכח פעילות כזו"
שר התפוצות עמיחי שיקלי פנה לשר הפנים בדרישה לשלול את אזרחותו של אנדריי חרז'נובסקי, המתעד אלימות מתנחלים ישראליים בלתי חוקיים וכוחות הביטחון נגד פלסטינים בגדה המערבית הכבושה.
מתנחלים ישראלים הרגו פלסטינית ופצעו 18 בני אדם בשתי תקיפות בגדה המערבית הכבושה
אישה פלסטינית בת 60 נהרגה ועשרה בני אדם נפצעו מירי מתנחלים סמוך ליריחו. שעות קודם לכן דרס מתנחל ישראלי שמונה פלסטינים באזור בית לחם, בהם אזרחים שניסו לסייע לפצועים.
מתנחלים ישראליים בלתי חוקיים תקפו פלסטינים בכפרים ליד רמאללה: שלושה נפצעו
גבר פלסטיני בן 67 הוכה בכפר עטארה, ובתקרית נוספת הותקפו אב בן 47 ובנו בן ה-14 בעת שהיו בדרכם למסוק זיתים בכפר בורקה. לא דווח על מעצרים בעקבות שתי התקיפות.
כוחות ישראליים הרגו נער פלסטיני ופצעו שלושה נוספים בגדה המערבית הכבושה
כוחות הכיבוש פצעו ילד ועצרו שני פלסטינים בפשיטות בגדה המערבית הכבושה
הצבא הישראלי עצר 45 פלסטינים, בהם שני עיתונאים, בפשיטות בגדה המערבית הכבושה
גנרלים ישראלים לשעבר השתתפו במסיק הזיתים של פלסטינים
מתנחלים ישראליים בלתי חוקיים תקפו פלסטינים בכפרים ליד רמאללה: שלושה נפצעו
גבר פלסטיני בן 67 הוכה בכפר עטארה, ובתקרית נוספת הותקפו אב בן 47 ובנו בן ה-14 בעת שהיו בדרכם למסוק זיתים בכפר בורקה. לא דווח על מעצרים בעקבות שתי התקיפות.
כוחות ישראליים הרגו נער פלסטיני ופצעו שלושה נוספים בגדה המערבית הכבושה
כוחות הכיבוש פצעו ילד ועצרו שני פלסטינים בפשיטות בגדה המערבית הכבושה
הצבא הישראלי עצר 45 פלסטינים, בהם שני עיתונאים, בפשיטות בגדה המערבית הכבושה
גנרלים ישראלים לשעבר השתתפו במסיק הזיתים של פלסטינים
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