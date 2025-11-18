הצבת התמונה עבור אירופה בטוחה, ומקומה של טורקיה בסדר העולמי החדש

עם מימון נדיב ודחיפה ליכולות "נעשה באירופה", התקנה החדשה מבטיחה לעצב מחדש את ההגנה של האיחוד האירופי - אך היא גם חושפת פערים פוליטיים עמוקים ובוחנת את יכולת הבלוק לפעול כאחד.