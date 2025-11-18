OPINION DETAIL
ההכרה של בריטניה בפלסטין היא מעט מבישה ומאה שנה מאוחרת
הכרת ראש הממשלה סטארמר בזכות המדינית של הפלסטינים אינה יכולה להסתיר את מעורבותה של המדינה במשך מאה שנה בהפקעת אדמות ובמלחמות.
לזכר אייסנור אזגי אייגי: המאבק לצדק נמשך
מחווה לפעיל, סופר וחבר בן 26, שחייו ומותו חושפים הן את אכזריות האלימות הצבאית הישראלית והן את כישלונם של גורמים רשמיים בארה"ב לדרוש דין וחשבון.
הפצצות הבונקר של טראמפ הן רק חלק קטן מהמלחמה הפרוקסי בין ישראל לארה"ב למען שינוי משטר באיראן
ההתקפה נגד איראן אינה על אודות נשק גרעיני. היא על אודות עתודות הנפט והגז העשירות של איראן. זוהי מאמץ משותף להפלת מנהיגי איראן כדי להשיב את השלטון שקדם ל-1979.
הצבת התמונה עבור אירופה בטוחה, ומקומה של טורקיה בסדר העולמי החדש
עם מימון נדיב ודחיפה ליכולות "נעשה באירופה", התקנה החדשה מבטיחה לעצב מחדש את ההגנה של האיחוד האירופי - אך היא גם חושפת פערים פוליטיים עמוקים ובוחנת את יכולת הבלוק לפעול כאחד.
מגן הכיפה הזהובה של טראמפ וכמה שאלות מביכות
הפרויקט בהיקף מיליארדי דולרים עשוי להיות משחק מחולל שינוי, אך הוא מעלה שאלות קריטיות לגבי הביטחון הגלובלי והמעורבות ההולכת וגוברת של המגזר הפרטי בהגנה לאומית.
