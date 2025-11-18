עוֹלָם
הסכסוך הישראלי-איראני
פוליטיקה
טורקיה
המלחמה על עזה
עסקים וטכנולוגיה
דֵעָה
תכונות
נתניהו ממנה שרים מהימין הקיצוני כדי להגדיר את המנדט לחקירת הכשל הביטחוני ב-7 אוקטובר
הממשלה דחתה את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית עצמאית, והעבירה את המשימה להגדרת היקף החקירה לידי חברי הקבינט – בהם השר שהצהיר בעבר כי הטלת פצצה גרעינית על עזה היא "אחת האפשרויות".
תגובות מגיעות בעקבות אישור תוכנית ארה"ב לעזה במועצת הביטחון של האו"ם
מנהיגי העולם מברכים על הצעד כ"דרך לשלום", בעוד אחרים מביעים חששות, טוענים כי ההחלטה חסרה בהירות.
טראמפ אומר כי ארה"ב תמכור מטוסי F-35 לסעודיה לקראת ביקור יורש העצר בבית הלבן
נשיא ארה"ב מאשר כי ריאד תקבל מטוסי קרב סטלת מתקדמים, חרף החששות הישראליים.
טורקיה ממשיכה לקדם סיוע לעזה למרות שיבושים מצד ישראל: ארדואן
"למרות השיבושים השונים שגרמה ישראל במאמצי הסיוע ההומניטרי, אנו משתמשים בכל המשאבים הזמינים כדי לספק סיוע לעזה," אמר נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן.
המתיחות גוברת בין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לשר הביטחון ישראל כץ
המתיחות בין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לשר הביטחון ישראל כץ והוויכוח המתמשך על "מתקפת הציוצים" ברשתות החברתיות עומדים על הפרק
חבר הכנסת הישראלי סוכות מאשים את הסכם השלום משנת 1979 ואת חזרתו לחצי האי סיני בהתנגדות פלסטיני
חבר הכנסת הישראלי צבי סוכות השמיע דברים שנויים במחלוקת, וטען כי הפיגועי 7 באוקטובר בהובלת חמאס וההתנגדות פלסטיני התאפשר על ידי הסכם השלום משנת 1979 עם מצרים, שהחזיר את חצי האי סיני.
עיתונאי שחשף את פרשת שדה תימן אוים בתל אביב
גיא פלג, כתב ערוץ 12, הותקף ואוים לאחר הרצאה בתל אביב – בעקבות חשיפתו את פרטי החקירה על התעללות מינית בעצור פלסטיני במתקן שדה תימן
טראמפ מגן על המגיב השמרני טאקר קרלסון בעקבות ראיון עם מבקר ישראל ניק פואנטס
כוחות שמירת השלום של האו"ם מדווחים על ירי של כוחות ישראליים בדרום לבנון על רקע הפרות הפסקת האש
מתווה אמריקאי לעתיד עזה בדרך להצבעה: בין פירוז כפוי להדחת מנגנוני סיוע
גרמניה תומכת ב'חידוש של רצון פוליטי' עבור מאמץ הצטרפות של טורקיה לאיחוד האירופי, אומר פידאן
עיתונאי שחשף את פרשת שדה תימן אוים בתל אביב
גיא פלג, כתב ערוץ 12, הותקף ואוים לאחר הרצאה בתל אביב – בעקבות חשיפתו את פרטי החקירה על התעללות מינית בעצור פלסטיני במתקן שדה תימן
טראמפ מגן על המגיב השמרני טאקר קרלסון בעקבות ראיון עם מבקר ישראל ניק פואנטס
כוחות שמירת השלום של האו"ם מדווחים על ירי של כוחות ישראליים בדרום לבנון על רקע הפרות הפסקת האש
מתווה אמריקאי לעתיד עזה בדרך להצבעה: בין פירוז כפוי להדחת מנגנוני סיוע
גרמניה תומכת ב'חידוש של רצון פוליטי' עבור מאמץ הצטרפות של טורקיה לאיחוד האירופי, אומר פידאן
נתניהו ממנה שרים מהימין הקיצוני כדי להגדיר את המנדט לחקירת הכשל הביטחוני ב-7 אוקטובר
הממשלה דחתה את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית עצמאית, והעבירה את המשימה להגדרת היקף החקירה לידי חברי הקבינט – בהם השר שהצהיר בעבר כי הטלת פצצה גרעינית על עזה היא "אחת האפשרויות".
תגובות מגיעות בעקבות אישור תוכנית ארה"ב לעזה במועצת הביטחון של האו"ם
מנהיגי העולם מברכים על הצעד כ"דרך לשלום", בעוד אחרים מביעים חששות, טוענים כי ההחלטה חסרה בהירות.
טראמפ אומר כי ארה"ב תמכור מטוסי F-35 לסעודיה לקראת ביקור יורש העצר בבית הלבן
נשיא ארה"ב מאשר כי ריאד תקבל מטוסי קרב סטלת מתקדמים, חרף החששות הישראליים.
עיתונאי שחשף את פרשת שדה תימן אוים בתל אביב
גיא פלג, כתב ערוץ 12, הותקף ואוים לאחר הרצאה בתל אביב – בעקבות חשיפתו את פרטי החקירה על התעללות מינית בעצור פלסטיני במתקן שדה תימן
טראמפ מגן על המגיב השמרני טאקר קרלסון בעקבות ראיון עם מבקר ישראל ניק פואנטס
כוחות שמירת השלום של האו"ם מדווחים על ירי של כוחות ישראליים בדרום לבנון על רקע הפרות הפסקת האש
מתווה אמריקאי לעתיד עזה בדרך להצבעה: בין פירוז כפוי להדחת מנגנוני סיוע
גרמניה תומכת ב'חידוש של רצון פוליטי' עבור מאמץ הצטרפות של טורקיה לאיחוד האירופי, אומר פידאן
עיתונאי שחשף את פרשת שדה תימן אוים בתל אביב
גיא פלג, כתב ערוץ 12, הותקף ואוים לאחר הרצאה בתל אביב – בעקבות חשיפתו את פרטי החקירה על התעללות מינית בעצור פלסטיני במתקן שדה תימן
טראמפ מגן על המגיב השמרני טאקר קרלסון בעקבות ראיון עם מבקר ישראל ניק פואנטס
כוחות שמירת השלום של האו"ם מדווחים על ירי של כוחות ישראליים בדרום לבנון על רקע הפרות הפסקת האש
מתווה אמריקאי לעתיד עזה בדרך להצבעה: בין פירוז כפוי להדחת מנגנוני סיוע
גרמניה תומכת ב'חידוש של רצון פוליטי' עבור מאמץ הצטרפות של טורקיה לאיחוד האירופי, אומר פידאן
טורקיה ממשיכה לקדם סיוע לעזה למרות שיבושים מצד ישראל: ארדואן
"למרות השיבושים השונים שגרמה ישראל במאמצי הסיוע ההומניטרי, אנו משתמשים בכל המשאבים הזמינים כדי לספק סיוע לעזה," אמר נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן.
המתיחות גוברת בין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לשר הביטחון ישראל כץ
המתיחות בין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לשר הביטחון ישראל כץ והוויכוח המתמשך על "מתקפת הציוצים" ברשתות החברתיות עומדים על הפרק
חבר הכנסת הישראלי סוכות מאשים את הסכם השלום משנת 1979 ואת חזרתו לחצי האי סיני בהתנגדות פלסטיני
חבר הכנסת הישראלי צבי סוכות השמיע דברים שנויים במחלוקת, וטען כי הפיגועי 7 באוקטובר בהובלת חמאס וההתנגדות פלסטיני התאפשר על ידי הסכם השלום משנת 1979 עם מצרים, שהחזיר את חצי האי סיני.
טען עוד
1x
00:00
00:00