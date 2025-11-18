FEATURES DETAIL
בתמונות: אוהדים הופכים את המשחק בין פלסטין לבסקים לתצוגה חזקה של תמיכה בפלסטינים
אוהדים קוראים קריאות בעד פלסטין, מניפים דגלים ושלטים פלסטיניים באצטדיון סאן מאמס בבילבאו כדי להביע תמיכה בפלסטינים במהלך המשחק.
גיאומטריית הכוח: מי עשוי להיות "רומא" של ישראל?
כאשר נתניהו מזכיר את "רומא", על מי הוא באמת מדבר - בעלת ברית עולמית, יריב אזורי, או אימפריה סמלית שנלקחה מהזיכרון הפוליטי של ישראל?
משבר האמונה והחיפוש הרוחני בחברה הישראלית
בעוד שהדתיות המסורתית נחלשת בשנים האחרונות בישראל, החיפוש אחר רוחניות אישית ורוחניות אלטרנטיבית הפך בולט יותר. אווירה גוברת זו של אי ודאות וחוסר ביטחון מלווה בחיפוש מקלט של חלק מהישראלים בחו"ל - ובמיוחד בדרום קפריסין.
כיצד מדיניות ה"השתלבות" של ישראל נכשלת בשינוי זהותם של הדרוזים ברמת הגולן הכבושה
ישראל מגבירה את מאמציה לשלב כלכלית ומנהלית את הדרוזים ברמת הגולן – אך מומחים טוענים כי זהותם ותחושת השייכות שלהם כמעט לא השתנו.
המדינה נעלמת – והפשיעה משתוללת: החברה הערבית בישראל תחת מתקפה מבפנים
מאות נרצחים, אפס אחריות: הפשיעה המאורגנת בחברה הערבית בישראל שוברת שיאים, אך המדינה ממשיכה להפקיר את אזרחיה הפלסטינים.
הסמרים: הקולות היהודיים המתנגדים לכיבוש
2 דקות קריאה
כיצד מדיניות ה"השתלבות" של ישראל נכשלת בשינוי זהותם של הדרוזים ברמת הגולן הכבושה
ישראל מגבירה את מאמציה לשלב כלכלית ומנהלית את הדרוזים ברמת הגולן – אך מומחים טוענים כי זהותם ותחושת השייכות שלהם כמעט לא השתנו.
המדינה נעלמת – והפשיעה משתוללת: החברה הערבית בישראל תחת מתקפה מבפנים
מאות נרצחים, אפס אחריות: הפשיעה המאורגנת בחברה הערבית בישראל שוברת שיאים, אך המדינה ממשיכה להפקיר את אזרחיה הפלסטינים.
